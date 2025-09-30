Vozaču kod Imotskog pozlilo i udario u stup, helikopterom prebačen u Split. Umro je

U ponedjeljak rano ujutro, nešto poslije 5 sati, na državnoj cesti DC60 dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio vozač osobnog automobila.

Prema prvim informacijama, muškarac koji je vozio iz smjera Imotskog doživio je srčani zastoj tijekom vožnje. Zbog naglog gubitka svijesti izgubio je nadzor nad automobilom i udario u stup javne rasvjete.

Na teren su odmah izašli djelatnici hitnih službi, a unesrećeni je helikopterom prebačen u KBC Split. Unatoč brzoj reakciji i pokušajima reanimacije, liječnici mu nisu uspjeli spasiti život, izvijestio je radio NU iz Imotskog.

Zbog nesreće je promet na državnoj cesti bio privremeno obustavljen, a normaliziran je oko 6:55 sati.