Teška prometna nesreća kod Imotskog, cesta je bila zatvorena

Teška prometna nesreća jutros se dogodila kod Imotskog.

Jutros 30.rujna 2025.g. oko 05,05 sati, Imotski, DC-60, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač koji se kretao iz smjera Imotskog prema Kamenmostu izgubio nadzor nad vozilom i udario u rasvjetni stup. Na mjestu događaja su djelatnici HMP i policija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Cesta je u tom dijelu bila zatvorena i promet se odvijao zaobilazno kroz grad Imotski. Oko sedam sati cesta je otvorena i promet se odvija uz fizičku regulaciju policijskih službenika.