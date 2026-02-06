Vozačica (78) udarila pješakinju (74) na zebri

Zagrebačka policija izvijestila je o nesreći koja se dogodila jučer oko 8:25 sati na križanju Vinogradske ceste i Ilice.

Nesreću je skrivila 78-godišnjakinja koja je upravljala osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. Kretala se Ilicom u smjeru zapada. Dolaskom do raskrižja s Vinogradskom cestom ušla je vozilom u raskrižje za vrijeme dok je za njezin smjer kretanja bilo upaljeno zeleno svjetlo na semaforu i skrenula udesno u smjeru sjeverozapada na kolnik Vinogradske ceste.

Prilikom skretanja vozačica se nije kretala smanjenom brzinom i nije propustila pješake koji su već stupili na pješački prijelaz. Naletjela je na 74-godišnju pješakinju za vrijeme dok je za kretanje pješaka na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo.

U prometnoj nesreći teško je ozlijeđena pješakinja. Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.