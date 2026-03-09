Vozači spašeni u zadnji tren: Bez Vlade dizel +12 €, benzin +4,5 € po spremniku!

Zbog situacije na Bliskom istoku i rata u Iranu, koja utječe i na tržište naftnih derivata, Vlada u ponedjeljak održava izvanrednu sjednicu u zagrebačkoj Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Vlada na sjednici ponovno ograničava cijene goriva na benzinskim crpkama izmjenom dviju uredbi - Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata te Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Premijer Andrej Plenković predstavio je temu izvanredne sjednice te rakao kako je ratno stanje dovelo do velikih promjena na tržištu nafte, kao i na sigurnosnom planu, zbog čega su naši državljani na siguran način vraćeni u Hrvatski iz zemalja Zaljeva.

"Oni koji su željeli, njihov je povratak uspješno završen, a dio naših ljudi koji tamo žive i rade izrazili su želju da ostanu uz stalnu podržku od i pružanje pomoći s naše strane", rekao je Plenković, javlja Dnevnik.hr.

Vezano za povratak hrvatskih vojnika u Iraku i Libanonu, provode se sve radnje za njihov sigurni povratak, oni će ostati tamo gdje su sada dok se ne steknu sigurnosni uvjeti za njihov povratak, rekao je Plenković.

Unatoč različitim prijetnjama za naše gospodarstvo i naše građane, mi smo kao Vlada pokazali da znamo donositi važne odluke, sinoć smo održali sastanak užeg kabineta Vlade, jutros sastanak parlamentarne većine. Nužna je pravodobna i brza i odgovorna reakcija, rekao je Plenković.

Nove cijene goriva

Podsjetio je kako su cijene nafte na tržištu ostvarile značaj rast od 50 posto u samo desetak dana. "Cijene su sada između 105 i 107 dolara po barelu, zbog toga donosimo dvije uredbe, koje će ublažiti rast cijene energenata i zaštiti standard naših građna, istaknuo je. "Iskoristili smo alate, odredit ćemo bazu za utvrđivanje cijena goriva po dvotjednom obračunskom razdoblju, snizit ćemo premije energetskih subjekata koji se bave trgovinom naftnih derivata te ćemo sniziti iznos trošarine za dizelsko gorivo, što je u nadležnosti ministarstva finacija", naglasio je.

"Da Vlada nije donijela ove Uredbe, sutra bi cijena eurodizela bila 1,72 eura, mi ćemo svojom uredbom napraviti da cijena bude 1,55 eura po litri. Benzin će tako umjesto 1,55 zbog intervencije Vlade biti 1,50 eura", rekao je Plenković.

Ministar Šipić predstavio je nove cijene goriva i nove trošarine.

Bez državne intervencije, a prema izračunu Agencije za ugljikovodike, cijena litre dizela u utorak bi bila veća za 24 centa, a benzina za devet centi. To bi značilo da bi prosječni spremnik dizela od 50 litara mogao poskupjeti za čak 12 eura, a benzina za četiri i pol.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na Vladi podnosi i izvješće o organiziranom povratku hrvatskih državljana s područja Bliskog istoka.

Rekordne cijene nafte

Cijene nafte skočile su u ponedjeljak rano ujutro više od 25 posto, na najviše razine od srpnja 2022., jer je zbog eskalacije krize na Bliskom istoku onemogućen izvoz nafte kroz Hormuški tjesnac, što je izazvalo smanjenje proizvodnje, piše Dnevnik.hr. Na američkom je tržištu cijena barela nafte oko 3:30 iznosila 116,15 dolara, oko 28 posto više nego u petak navečer. Cijena nafte na londonskom tržištu skočila je, pak, 25,5 posto, na 116,35 dolara.

Tako je nastavljen snažan rast cijena crnog zlata nakon što je prošloga tjedna cijena barela na američkom tržištu skočila više od 35 posto, što je bio njezin najveći tjedni skok od 1983. godine.