Vozači ovo moraju znati. Kreću kazne za jedno poznato pravilo

S prvim danom studenoga ponovno stupa na snagu zakonska obveza korištenja dnevnih ili kratkih svjetala danju na svim motornim vozilima. Vozači su dužni imati upaljena svjetla tijekom dana u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka, podsjećaju iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Za vozače mopeda i motocikala obveza vrijedi tijekom cijele godine, bez obzira na doba dana ili godišnje doba. U slučaju da se ova odredba ne poštuje, propisana je novčana kazna od 30 eura.

Obveze i za bicikliste i vozače električnih romobila

Zakon o sigurnosti prometa na cestama jasno propisuje i obveze za vozače bicikala te osobnih prijevoznih sredstava, poput električnih romobila. Prema članku 101. Zakona, oni su dužni od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i u uvjetima smanjene vidljivosti, imati upaljeno bijelo svjetlo sprijeda i crveno svjetlo straga.

Za nepoštivanje ove odredbe predviđena je novčana kazna od 60 eura. Policija napominje da je cilj ovih mjera povećati vidljivost svih sudionika u prometu i time spriječiti nesreće, osobito u razdoblju kada su dani kraći, a uvjeti vožnje zahtjevniji.

Iz policije apeliraju na sve vozače da poštuju prometne propise i budu dodatno oprezni tijekom jesenskih i zimskih mjeseci.