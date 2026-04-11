Vozači oprez: Srna na autocesti, vozi se uz ograničenje brzine

Vremenski uvjeti na većini cesta u zemlji povoljni su za vožnju, a promet se odvija bez većih poteškoća, javlja HAK. Povremeni zastoji zabilježeni su u zonama radova, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez te prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cestama.

Srna na autocesti A3, vozi se uz ograničenje

Izvanredna situacija zabilježena je na autocesti A3 između čvorova Rugvica i Ivanić Gradna, na 61. kilometru, gdje se na kolniku nalazi životinja, srna. Promet se na toj dionici odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Pomorski promet bez poteškoća

U pomorskom prometu nema poteškoća, a plovidba se odvija redovito. Putnicima se skreće pozornost na izmjene u redu plovidbe.

Tako će 11. travnja trajekt iz luke Molat za luku Zadar/Gaženica isploviti u 16 sati, umjesto u uobičajenih 15 sati.

Istoga dana na liniji 532 Šibenik – Kaprije – Žirje, trajekt će u luci Kaprije pristajati na staru rivu.