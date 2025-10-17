Vozači iz ovog dijela Hrvatske jedva su dočekali sretnu vijest iz Slovenije: "Bilo je i vrijeme!"

Od 1. siječnja ukida se vinjeta na dionici ceste Škofije – Kopar. Tu je odluku u srijedu na radnoj sjednici donijela slovenska vlada, a oni koji žive u blizini te dionice jedva su je dočekali.

Sada se za malo manje od šest kilometara autoceste od Kopra do talijanske granice mora se kupiti vinjeta koja traje tjedan dana i stoji 16 eura.

Odluka je zasad privremena mjera, kažu Slovenci, i to dok se ne završi izgradnja brze ceste Kopar – Dragonja.

Svi oni koji će preko ove dionice od Kopra do talijanske granice, nakon nove godine, mogu napokon zaboraviti na vinjetu i okolni put kroz Bertoke, piše Dnevnik.