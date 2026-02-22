Vozači Bolta i Ubera u ponedjeljak ne voze? "Ovako više ne ide, zna se koliko tu što košta"

Nezadovoljstvo među vozačima Ubera i Bolta ponovno raste, a društvene mreže posljednjih dana pune su poziva na tzv. digitalni štrajk. Povod su, tvrde vozači, niske cijene vožnji, visoke provizije platformi i kontinuirano rastući troškovi poslovanja.

Kako piše Jutarnji list, dio vozača raznih platformi poziva kolege da u ponedjeljak, 23. veljače, ne prihvaćaju vožnje i privremeno ugase aplikacije. Iako zasad nema službene potvrde organiziranog prosvjeda, iz Sindikata vozača platformi Hrvatske navode da su u tijeku pregovori s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

Glavna zamjerka vozača odnosi se na model formiranja cijena. Platforme cijene određuju algoritamski, ovisno o ponudi i potražnji, dok vozači upozoravaju da takav sustav često rezultira vožnjama koje su, kažu, na granici isplativosti.

Primjere konkretnih cijena donosi RTL u prilogu emisije Direkt. U špici prometne gužve, navodi se, vožnja od Glavnog kolodvora do zagrebačke redakcije RTL-a na jednoj platformi iznosila je 5,39 eura, dok je na drugoj, uz promotivni popust, bila svega 3,50 eura. Prema riječima vozača koje prenosi RTL, takve cijene teško pokrivaju troškove goriva, amortizacije vozila i provizije.

„Platformu ne zanima koliki trošak ima vozač, ona samo određuje cijene putem algoritma“, izjavio je za RTL jedan od vozača, upozoravajući da posao u postojećim uvjetima postaje neodrživ.

Podrška iz Splita

Slične poruke stižu i iz Splita. Predstavnici novoosnovane građanske Inicijative Taksi Vozača upozoravaju da platforme, kako tvrde, imaju dominantan utjecaj na tržište, dok vozači snose gotovo sav poslovni rizik.

U Ministarstvu prometa priznaju da su upoznati s problematikom cijena. Državni tajnik Tomislav Mihotić za RTL je rekao da je osnovano radno tijelo u kojem sudjeluju predstavnici struke, korisnika i davatelja usluga.

„Pokušat ćemo pomiriti interese kroz model minimalne i maksimalne cijene koja bi bila limitirana i kontrolirana“, rekao je Mihotić, dodajući da je cilj zaštititi i vozače i putnike.

Takav model, smatraju stručnjaci, mogao bi imati dvostruki učinak. S jedne strane, vozači bi bili zaštićeni od neisplativih vožnji, dok bi s druge strane putnici bili sigurniji od ekstremnih slučajeva preplaćenih vožnji, kakvi su povremeno punili medijske stupce.

Uz raspravu o cijenama, sektor očekuju i regulatorne promjene. RTL podsjeća da od lipnja obavezne postaju nove taksi-kartice s QR kodom, putem kojih će putnici moći provjeriti identitet vozača i valjanost dozvole.

Hoće li doista doći do masovnijeg digitalnog štrajka i mogućeg poskupljenja taksi usluga, zasad je neizvjesno. Ono što je sigurno jest da se rasprava o održivosti platformskog modela ponovno vraća u fokus.