Vozače čeka novi udar na džep: Godišnja cestarina poskupljuje i do 60 posto

Novi troškovni udar stiže za vozače - godišnja cestarina, koja se plaća pri tehničkom pregledu, za većinu vozila poskupjet će čak 60 posto! Iznos će se ubuduće redovito usklađivati sa stopom inflacije, piše Dnevnik.

Godišnja naknada računa se kao umnožak osnovne naknade koja bi trebala rasti za sva vozila za 11.5 eura i koeficijenta koji bi, također, po svemu sudeći, trebao rasti od iduće godine.

To znači povećanje cestarine za neke vozače motora i automobila i do 60%, a oni na plin će proći malo bolje. Vlasnike teretnih vozila do 12 tona, gdje je oko 200 tisuća dostavnih vozila - čeka povećanje od 60%, dok svi iznad, kao i autobusi prolaze jeftinije.

Cilj mjere je da se povećanje ne odrazi na cijene usluga, što bi opet osjetili građani, pojašnjavaju stručnjaci.

"Postalo je poprilično nezgodno za podmirivati sve te troškove, troškovi su nenormalno otišli gore tako da sam automobil je daleko od toga da je nužan i da je više kao luksuz", komentirali su građani.