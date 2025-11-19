Vozač u Splitu upravljao bez dozvole i odbio test na drogu

Policijski službenici Postaje prometne policije Split su 17. studenoga 2025. godine, oko 09:35 sati, u ulici Put Mostina u Splitu zatekli vozača koji je zaustavljen tijekom redovite kontrole.

Provedenim provjerama utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije te da se na zahtjev policijskog službenika odbio podvrgnuti ispitivanju prisutnosti opojnih droga u organizmu, čime je počinio prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Vozač je uhićen i priveden u službene prostorije policije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje, a vozilo je privremeno oduzeto.

Policijski službenici su nadležnom sudu predložili izricanje kazne zatvora u trajanju od 80 dana zbog počinjenih prekršaja, određivanje zadržavanja zbog ponavljanja prekršaja te izricanje posebne mjere trajnog oduzimanja vozila kojim je prekršaj počinjen.

Sud je osobu pustio na slobodu, a odluka će biti donesena naknadno.