Vozač Tesle koji je prije dva tjedna usmrtio pješakinju uskoro izlazi na slobodu?

Značajno se poboljšala procesna situacija Dinu K. (33), vozaču Tesle osumnjičenom za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. Iako i dalje ostaje u zatvoru na Bilicama, više nije u istražnom zatvoru po dvije zakonske osnove: sud je prihvatio navode njegovog branitelja, poznatog splitskog odvjetnika Vinka Ljubičića tako da je otpala zakonska osnova ‘opasnosti od ponavljanja djela’.

Uvjerio je vijeće argumentom kako Dino K. nije do sada imao niti prekršaja iz domene prometa, a kamoli nešto ozbiljnije. No, ostaje iza rešetaka zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Čim se dakle ispitaju svi svjedoci pred tužiteljstvom, vozač Tesle će najvjerojatnije nastavak istrage te cijelog postupka pratiti sa slobode.

Pješakinja je preminula na mjestu nesreće

Do teške nesreće je došlo prije dva tjedna, 28. svibnja na križanju Ulice slobode i Velebitske. Dino je upravljao Teslom iz smjera sjevera prema jugu (od Poljuda prema Bačvicama) ‘brzinom znatno većom od dopuštene’, stoji u zahtjevu za otvaranje istrage splitskog Županijskog državnog odvjetništva. Koliko točno, to tek treba utvrditi vještak, no prema posljedicama nije bila riječ o brzini ispod stotinjak km/h. Vještaku je na raspolaganju i snimka s kamere koja ‘pokriva’ križanje, snimka na kojoj se vidi kako je automobil izletio s prometnice preko ‘buba-mara’, okretao se u zraku, i na koncu udario u nesretnu 67-godišnjakinju koja se kretala nogostupom pokušavajući pobjeći... Pješakinja je preminula na mjestu nesreće, dok su vozač Tesle i njegova dva suvozača praktički prošli bez ozbiljnijih ozljeda.

U nesreći je oštećeno i nekoliko drugih automobila, a zapravo je cijela tragedija mogla završiti i puno gore jer je pored križanja osnovna škola i u vrijeme nesreće (radni dan oko 18,50) upravo na tom dijelu nogostupa zna biti dosta djece. Za ovo kazneno djelo predviđena je sankcija između tri i 15 godina zatvora.