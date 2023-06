VOZAČ TERETNJAKA IZ PAKLA: Odbacio pješaka na kontejnere i usmrtio ga, nastavio voziti, ali ipak neće odgovarati za bijeg s mjesta nesreće?!

Vozač teretnjaka koji je u Muću oborio 69-godišnjaka te ga usmrtio na mjestu nesreće, detaljno je iznosio svoju obranu tijekom ispitivanja pred tužiteljstvom. Priznao je prvi dio navoda iz kaznene prijave, točnije priznao je da je upravo on upravljao kamionom Mercedes 1320 te večeri 17. lipnja cestom u Gornjem Muću, predio Vlaka. No, izričito je negirao da je znao za nesreću, odnosno tvrdi da nije primijetio da je udario pješaka pa zbog toga nije niti stao jer bi inače to svakako napravio...

Do nesreće je došlo u večernjim satima, oko 21,36, a stariji muškarac je išao baciti smeće - tada je njega naletio kamion, vozeći brže od dozvoljenih 50 km/je navode s tužiteljstva, i to desnom stranom te ga odbacio na metalne kontejnere gdje je 69-godišnjak preminuo.

Tvrdi da nije primijetio kako je udario u pješaka

Vozač, 35-godišnjak koji nema položenu vozačku za niti jednu kategoriju vozila, a pritom niti ne smije tražiti dozvolu dvije godine od pravomoćnosti rješenja splitske PU koje mu je izdano zbog prikupljenih negativnih bodova (?!), tvrdi da nije primijetio kako je udario u pješaka te je zato nastavio voziti. Što je zapravo logična obrana, makar je teško u to povjerovati jer je nesreća izazvala puno buke, brzo su se okupili mještani koji su pronašli nesretnog čovjeka te pozvali policiju i Hitnu. Kako se prvih nekoliko dana nije znalo tko je vozač koji je usmrtio 69-godišnjaka, tako nije poznato niti u kakvom je stanju u pogledu alkoholiziranosti 36-godišnjak vozio kamion. No, imajući u vidu da toliko godina nema vozačku, a 'uredno' vozi te radi i prekršaje, skuplja negativne bodove, to mu je već pri odluci o istražnom zatvoru bila ozbiljna otegotna okolnost, ta upornost pri počinjenju prometnih prekršaja.

Idućih nekoliko dana nakon nesreće trajala je potraga za vozačem, skupljale su se informacije, čak je i načelnik PU Slobodan Marendić prije dva dana napomenuo kako za vozačem 'aktivno traga 50-ak djelatnika policije'.

To je rezultiralo pronalaskom 36-godišnjaka, očevidom na kamionu te privođenjem osumnjičenog kao i njegovim zadržavanjem u istražnom zatvoru na mjesec dana.

No, teško će biti dokazati namjeru, točnije da je vozač znao za nesreću, a ipak nije stao, kažu nam iskusni pravosudni djelatnici. A pogotovo, dodaju, teško će ga osuditi za nepružanje pomoći žrtvi ako se utvrdi vještačenjem da je pješak preminuo trenutačno, kako za sada stoje stvari. U tom slučaju čak i da je stao, 36-godišnji vozač kamiona ne bi mogao pomoći nesretnom pješaku pa tako vjerojatno neće odgovarati za bijeg s mjesta nesreće tj. zato što se nije zaustavio i pružio pomoć unesrećenom.

Podsjetimo, prije četiri godine je pravomoćno na sedam godina zatvora osuđena vozačica Audija koja je alkoholizirana, dok je njoj bilo crveno svijetlo na semaforu, brzinom većom od dopuštene na Poljičkoj ulici u Splitu, udarila djevojku, studenticu i na mjestu je usmrtila. Također je optužena za bijeg s mjesta nesreće, no prvostupanjskom te kasnije i odlukom Vrhovnog suda je oslobođena za to djelo...