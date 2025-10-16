Vozač Prometa spasio dječaka s autizmom, javili se iz firme: "Nagradit ćemo vozača"

U emotivnoj objavi na društvenim mrežama jedan je otac javno zahvalio vozaču Prometa Split koji je, brzom i hrabrom reakcijom, spriječio tragediju i spasio njegovog sina.

Kako je opisano u objavi, dječak Roko, koji je u spektru autizma, u trenutku nepažnje pobjegao je iz zaključanog automobila kroz prozor i istrčao na prometnu cestu. U tom je trenutku tuda prolazio autobus linije broj 3.

Vozač je odmah uočio opasnost, zaustavio autobus, blokirao prolaz drugim vozilima i potrčao prema dječaku, uspjavši ga zgrabiti i skloniti s kolnika.

“Koliko malo triba da se čovik pritvori u heroja”, napisao je otac u objavi, dodajući da je vozač “njihov Rokov anđeo čuvar”.

Reakcija iz Prometa Split

Glasnogovornik Prometa Split Hrvoje Mlikota potvrdio je da će vozač biti nagrađen te pohvalio njegovu prisebnost i hrabrost.

"Nebrojeno puta naši su vozači pokazali da nisu samo dobri za volanom, već i u pravom smislu te riječi. Nagradit ćemo ga, jer ovakva djela treba isticati i o njima govoriti”, izjavio je Mlikota.

Dodao je da su zaposlenici Prometa i ranije pokazivali humanost u kriznim situacijama — od gašenja požara na automobilima i pružanja prve pomoći do vraćanja izgubljenih stvari putnicima — no ovaj je slučaj, kaže, poseban.

"Sve se odvilo na opasnoj dionici ceste, a naš je vozač filmskom reakcijom uspio spasiti dječaka. To je ono najvažnije."