HEROJ S PROMETNICA Vozač Prometa Split spasio dječaka s autizmom: "Ti si Rokov anđeo čuvar"

U emotivnoj objavi na društvenim mrežama jedan otac javno se zahvalio vozaču Prometa Split, koji je svojim brzim i hrabrim postupkom spriječio tragediju.

Naime, dječak Roko, koji je u spektru autizma, uspio je u trenutku nepažnje pobjeći iz zaključanog automobila kroz otvoren prozor te istrčati na cestu. U tom trenutku na liniji broj 3 prolazio je autobus Prometa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vozač je odmah uočio opasnost te, ne oklijevajući, zaustavio autobus, blokirao prolaz ostalim vozilima i istrčao kako bi zgrabio dječaka i sklonio ga s ceste. "Koliko malo triba da se čovik pritvori u heroja", poručio je otac u objavi, dodajući kako je vozač svojim činom spasio njihova sina.

"Neizmjerno smo mu zahvalni. Sam dragi Bog ga je posla. Ako ovo pročitaš, ti si zbilja Rokov anđeo čuvar", napisao je otac, koji je javno u ime obitelji uputio zahvalnost vozaču, iako mu identitet još nije poznat.