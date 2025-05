Vozač ovog modela Tesle usmrtio je nedužnu ženu kod 'Sunčanog sata' u Splitu. Vrijedi više od 100.000 eura i ima više od 1.000 konjskih snaga

Teška prometna nesreća s kobnim posljedicama dogodila se danas oko 18:50 sati na križanju Velebitske ulice i Ulice Slobode, kod zgrade poznate kao "Sunčani sat". U nesreći je smrtno stradala ženska osoba, biciklistica, koju je usmrtio vozač osobnog automobila marke Tesla Model S Plaid.

Tesla Model S Plaid – tehnički monstrum na cesti

Naime, model S Plaid, u trenutku nesreće uključen u prometu, jedan je od najmoćnijih električnih automobila današnjice. Opremljen je s tri elektromotora koji ukupno razvijaju oko 1.020 konjskih snaga, a iz mjesta do 100 km/h ubrzava za svega 2,1 sekundu, što ga svrstava u sam vrh među najbržim cestovnim vozilima na svijetu. Maksimalna brzina vozila iznosi 322 km/h. Automobil ima pogon na sve kotače (AWD) i bateriju kapaciteta oko 100 kWh, što mu omogućuje domet do 637 kilometara prema EPA standardima. Podržava brzo punjenje do 250 kW, omogućujući do 80% napunjenosti baterije za otprilike pola sata na Supercharger stanici.

Tesla Model S Plaid poznata je i po naprednoj tehnologiji autonomne vožnje – uključujući Autopilot, mogućnost nadogradnje na Full Self-Driving (FSD), automatsku promjenu trake, parkiranje i čak upravljanje vozilom putem mobilne aplikacije. Vozilo također ima Sentry Mode i Dashcam, funkcije koje bilježe sve što se događa oko automobila, što bi moglo biti ključan dokaz u istrazi ove nesreće. Unutrašnjost modela krasi 17-inčni središnji zaslon, dodatni 8-inčni ekran za stražnje putnike, premium audio sustav s 22 zvučnika i napredne komponente udobnosti poput grijanja, hlađenja i bežičnog punjenja.

Velika tragedija

Cijena ovakvog vozila kreće se od 90.000 do 95.000 dolara u SAD-u, dok u Europi, zbog poreza i troškova dostave, može dosegnuti i preko 120.000 eura.

Nadodajmo na kraju, kako doznajemo od Policijske uprave splitsko-dalmatinske, ova nesreća posebno je potresla splitsku javnost jer je riječ o prvoj prometnoj nesreći sa smrtnim ishodom u Splitu od srpnja 2023. godine. Nakon gotovo dvije godine bez ovakvih tragedija, današnji dan ostat će zabilježen kao crni dan za splitsku policiju i cijelu zajednicu.