Vozač bez dozvole izazvao nesreću. Sud ga kaznio s gotovo 3.000 eura

U petak prijepodne na Svetošimunskoj cesti u Zagrebu dogodila se prometna nesreća u kojoj je 29-godišnji vozač osobnog automobila Opel Astra dubrovačkih registracija izgubio kontrolu nad vozilom i udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 11:10 sati, a na vozilu je nastala materijalna šteta, izvijestila je policija.

Policijskim očevidom i daljnjom kontrolom utvrđeno je da je vozač počinio niz prekršaja. Utvrđeno je kako je automobilom upravljao prije stjecanja prava na to, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Tijekom vožnje koristio je mobitel, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu ni prometnu dozvolu.

Vozač je proglašen krivim

Situacija se dodatno zakomplicirala kada je odbio alkotestiranje, test na droge te ponuđeni liječnički pregled. Zbog toga je odmah uhićen i priveden u policijske prostorije, a potom i na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Policija je u optužnom prijedlogu zatražila da se 29-godišnjak proglasi krivim, kazni novčano s 2980 eura te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od devet mjeseci. Sud je prijedlog prihvatio i u potpunosti potvrdio policijske zahtjeve. Vozač je proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna od 2980 eura i devetomjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije.