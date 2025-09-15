Volonteri Udruge Feniks dirnuli građane akcijom povodom Svjetskog dana prevencije suicida: "Mentalno zdravlje tiče se svih nas"

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana prevencije suicida, Udruga Feniks jučer je u našem gradu organizirala emotivnu i snažnu akciju s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja. Više od 60 volontera različitih generacija, ponajviše mladih, izašlo je na ulice kako bi hrabro otvorili razgovor s građanima o temi koja je još uvijek obavijena šutnjom – suicidu. Kroz simbolične geste, razgovore i dijeljenje cvijeća podsjetili su prolaznike na ozbiljnost problema, ali i na snagu zajedništva, suosjećanja i podrške koja svima može značiti razliku.

"Jučer nam je bio težak i predivan dan u isto vrijeme. Bilo je suza, puno zagrljaja, hrabrosti, tuge, povezanosti, hrabrosti i ljudske topline.

64 predivna ljudska bića svih dobnih skupina, a najviše mladih jučer su otvorena srca koračali našim gradom i započinjali komunikaciju sa potpunim strancima o jako bolnoj temi suicida, nastojeći osvjestiti svoje sugrađane o ozbiljnosti ovog rastućeg problema i potaknuti na promišljanje, suosjećanje i djelovanje, jer mentalno zdravlje svih nas se tiče.

Jučer smo oborili vlastiti rekord u broju volontera i brzini podijeljenog cvijeća, a vjerujte nam nije lako s knedlom u grlu ostati s buketićem u zraku koji simbolizira preminulu osobu kad vam netko u žurbi i nezainteresiranosti okrene leđa. Bilo je srećom i onih koji bi zastali i pokazali interes i na koncu podijelili neke svoje osobne priče i zaplakali s nama. Bilo je ljudi kojima je ova tema bila jako bliska i vrištuće glasna, koji su izgubili svoje voljene ili koji se sada bore s takvim mislima. Najviše zbog njih ova akcija vrijedi...

Mnogi su došli i do đardina po letak, više informacija ili kupiti prigodnu majicu. Prikupili smo čak 820 eura donacija, hvala vam na tome! Novac ćemo pažljivo rasporediti kako bi što više ljudi dobilo podršku kakvu treba.

Porast broja članova naše Facebook grupe podrške u tom jednom danu pokazuje da smo došli i do mnogih ljudi koji nas trebaju.

I naš mobilni paviljon FENIKSOVOG POP UP SAVJETOVALIŠTA bio je tokom cijele akcije popunjen ljudima kojima je puno značila ova mogućnost besplatnog psihološkog i psihoterapijskog savjetovanja.

Razišli smo se umorni, ali dirnuti i zadovoljni, s osjećajem da smo zajedno jučer svijet učinili malo toplijim mjestom.

Hvala svim divnim ljudima koji su jučer bili uz nas na bilo koji način, da citiramo- nikada nemojte sumnjati da mala zajednica posvećenih ljudi može promjeniti svijet, odista jedino to ga je ikada i mijenjalo!" poručuju iz Udruge Feniks.