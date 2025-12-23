'Volite se, lipa moja Splićanko': Blanka i Zlatko Mateša raznježili pratitelje zagrljajem

Godine su samo broj, sve ovisi kakav je tko. Netko uvijek ostaje mlad, a netko se star rodi. Zlatko ima energije toliko da odleti u Kanadu na sastanak, odradi, vrati se sljedećim letom natrag i nastavi raditi. Izlazimo, uživamo. I živimo za danas. Tako je Blanka Mateša (45) ranije za Net.hr objasnila kako gleda na razliku u godinama koja je između nje i supruga Zlatka Mateše (76). I upravo se te rečenice nekako prirodno nadovezuju na njihovu novu fotografiju na kojoj su zagrljeni, opušteni i dobro raspoloženi, prenose 24sata.

- Mi - kratko je poručila Blanka, a pratitelji su, očekivano, imali potrebu dodati još poneku rečenicu.

'Lijepo vas je vidjeti ovako sretne', 'Samo budite sretni', 'Volite se, lipa moja Splicanko', 'Sreća neopisiva', nizali su se komentari, uglavnom u istom tonu.

Pročelnica Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu u Splitu i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora vjenčali su se u prosincu 2023., a da su zajedno su potvrdili u rujnu iste godine. 'No, nije to došlo preko noći. Mi vam se dugo poznajemo i to poznanstvo i poštovanje je s vremenom preraslo iz prijateljstva u ljubav', rekla je za 24sata ranije Blanka.

Na intimnoj ceremoniji Mateša je imao klasično odijelo, dok se Blanka odlučila za dulju vjenčanicu s čipkom.

- Bila je to jedna lijepa intimna ceremonija u crkvici na Plešivici - ispričao im je ranije Mateša.

Njihov odnos povremeno je privlačio pažnju javnosti upravo zbog generacijske razlike.

- Netko me pitao bojim li se kako će biti za 10 godina. Nimalo. Komentari? Čula sam jako lijepih komentara i to posebno od žena. A što se godina tiče, Zlatka bih jednako voljela da ima 40 ili 70, ako je takav kakav jest - rekla je ranije Blanka za Net.hr.