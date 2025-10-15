VOJNI ROK SE VRAĆA Odgoda vojnog roka može, ali samo do ove godine života...

Ministar obrane Ivan Anušić najavio je kako očekuje da će idućeg tjedna u Saboru biti izglasani zakoni o obrani i službi u oružanim snagama, nakon čega počinju pripreme i pozivi novacima, a prve ročnike u vojarnama očekuje već u siječnju iduće godine. U studenom i prosincu, dodao je, startaju s potrebnim aktivnostima i pozivima za temeljno vojno osposobljavanje, a od 1. siječnja iduće godine očekuju prve ročnike u vojarnama.

Temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca, zadržava se opcija priziva savjesti što će vojni obveznik morati dobro pojasniti u svom zahtjevu, a vojno osposobljavanje provodi se u onoj godini kada ročnik puni 19 godina. S tim da ima dosta razloga koji se mogu uvažiti za odgodu služenja vojnog roka, ali samo do 29. godine života. Na vojno osposobljavanje svake će se godine pozivati oni novaci koji u toj godini pune 19 godina, a do popunjavanja potrebnog broja zvat će se i oni stariji koji zbog odgoda ne odsluže vojni rok u dobi od 19. godina. Žena vojna obveznica ne podliježe novačkoj obvezi, ali može dragovoljno pohađati temeljno vojno osposobljavanje i služiti u pričuvnom sastavu Oružanih snaga RH, piše Večernji list.

Detaljni sadržaj obuke koju će novaci polaziti objavit će se naknadno

Odgode za vojno osposobljavanje moguće su za one koji su upisali fakultete najkasnije do 30. rujna kalendarske godine u kojoj novak navršava 29 godina života, a do jedne godine može se odgoditi temeljno vojno osposobljavanje i novaku koji sudjeluje na svjetskim i europskim prvenstvima, međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima, na osobni zahtjev i na zahtjev Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno nacionalnog sportskog saveza. Temeljno vojno osposobljavanje može se odgoditi i ako u kućanstvu novaka nema drugog člana koji privređuje, ako se zaposlio u svojstvu vježbenika ili se prvi put zaposlio, ako su u njegovu kućanstvu samo članovi kojima je za svakodnevne životne potrebe prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme na temeljno vojno osposobljavanje upućuju dva člana ili više njih, ako ima određen datum za sklapanje braka ili očekuje rođenje djeteta do odlaska na temeljno vojno osposobljavanje i za vrijeme osposobljavanja, ako je prije odlaska ili u vrijeme odlaska na temeljno vojno osposobljavanje nastupila smrt u njegovoj užoj obitelji te ako je otvorio obrt ili samostalnu djelatnost.

Vojni obveznici dužni su odazvati se na upis u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina, neovisno o tome žive li u Hrvatskoj ili inozemstvu. Uz novčanu naknadu za vrijeme trajanja osposobljavanja, oni koji završe vojno osposobljavanje imat će prednost pri zapošljavanju u tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne samouprave. Ta će se prednost pri zapošljavanju moći ostvariti samo jednokratno, a ne mogu ga ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom, donosi Večernji list.

Detaljni sadržaj obuke koju će novaci polaziti objavit će se naknadno, a poznato je kako će ročnici dobivati 1100 eura mjesečno za vrijeme vojne obuke, dok će naknade za civilno služenje, koje će trajati 3 i 4 mjeseca, biti "znatno manje" te će se utvrditi kasnijom uredbom. Služenje vojnog roka, kao jedan od elemenata vojne obveze, provodilo se do 1. siječnja 2008. Od tada 17 generacija vojnih obveznika muškaraca nije prošlo nikakav oblik vojnog osposobljavanja, što je oko 300.000 vojnih obveznika.