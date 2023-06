Vojni analitičar: "Moglo bi se dogoditi krvoproliće, ali bi mogao biti dočekan i cvijećem"

Kakva je Putinova sudbina i kako će ovaj sukob utjecati na rat u Ukrajini i sigurnost u Europi? Odgovore na ta pitanja dat će analitičar Ivica Mandić u Dnevniku Nove TV.

Kako je došlo do toga da jedan od najvećeg povjerenika Vladimira Putina krene na svog gospodara?

"Njih dvojica su istomišljenici, neovisno koji će opstati i preživjeti situaciju. Riječ je o načinu na koji se ostvaruju ciljevi. Prigožin je bio dosta nezadovoljan načinom na koji su ruke oružane snage, posebno vojni vrh, vodile operaciju. Cijelo vrijeme je upućivao primjedbe", rekao je Mandić.

Ističe da je na početku imao veliku potporu. "Znao je izreklamirati Wagner grupu", mišljenja je Mandić.

"Opstaju režimi zbog Wagnera. Sa 150. mjesta je došao na 5. Očigledno nije sam. Određena velika skupina oligarha je uz njega. To košta. U jednom trenutku su došli do zaključka da to više ne ide. Danas je pokrenuta ta operacija. Je li napad naručen ili se radi o nečemu drugome - ne znamo", dodaje Mandić i ističe da je Prigožin peti političar po popularnosti u Ruskoj federaciji.

Kakve šanse ima Prigožin u svom pohodu na Moskvu?

"Pitanje je je li vojska Putinova. Još je važnije pitanje čija je ruska nacionalna garda. Ne mislim da će ruska nacionalna garda otvoriti vatru na Prigožina, s obzirom na njegovu popularnost, ali i njegovu povezanost s običnim ljudima u Rusiji", rekao je Mandić te dodao da se "ne bi iznenadio da bude dočekan cvijećem". "Makar bi se moglo dogoditi i krvoproliće", kazao je Mandić.

Što zapravo slijedi?

"Promijenit će se politički sustav. Održat će se izbori. Pitanje je samo hoće li biti civilizirani ili će se ići makom na konac, ili će Prigožin izgubiti glavu ili će Putin izgubiti mjesto predsjednika", pojasnio je.

Na pitanje Stričevića je li ugrožen Putinov život, Mandić spremno odgovara - "apsolutno da".

"Zemlja je došla u jako teško stanje, 49 posto prodaje nafte i plina je pala u pet mjeseci. Predviđa se 150 milijardi minusa u državnom proračunu do kraja godine", rekao je Mandić.

Ruska vojska ratuje na dva fronta. Slabi li to njezine pozicije u Ukrajini? "Nitko normalan neće ići u rat ako se ne zna strateški plan. Razni incidenti i u Ukrajini nisu iznenađenje, radi se o informacijskoj blokadi. Čeka nas teško i zanimljivo razdoblje. U idućih 48 sati će slike biti posve jasnije", smatra Mandić.

Na pitanje hoće li se situacija brzo rasplesti, Mandić je za Dnevnik Nove TV rekao da ćemo "noćas vidjeti ako se Prigožina pusti u Moskvu, tada je situacija gotova".

Razvoj događaja prati cijeli svijet

U Moskvi su pojačane mjere osiguranja, a ceste prema izlazima zakrčene vozilima građana. Prigožin je pozvao na bunu protiv ruske vojske i ministra obrane Šojgua, koje optužuje za korupciju.

Iako vođa Wagnera nije prozvao predsjednika Rusije niti pozvao na njegovu smjenu, Vladimir Putin mu je uputio jasnu poruku da će državu zaštititi od izdaje.

Razvoj događaja u Rusiji pomno prati cijeli svijet. Predsjednik Europskog Vijeća Charles Michel poručio je kako je ovo ruska unutarnja stvar. Zemlje koje graniče s Rusijom podigle su razinu osiguranja na svojim granicama.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je Ruska slabost očita. Njemačka je pozvala svoje turiste u Rusiji na oprez i upozorila ih da izbjegavaju središte Moskve, Rostove i djelove koji su pod sukobom.

Iz Katara stiže poruka da će se ova situacija odraziti na opskrbu hranom i energijom.