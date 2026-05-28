Vojko V, Krešo Bengalka i Bore Balboa stižu u Bol

Festival Graffiti na Gradele vraća se u Bol na Braču od 22. do 26. srpnja 2026., a organizatori su objavili prvi val izvođača te otvorili prodaju ulaznica za večernji dio programa.

Jubilarno petnaesto izdanje festivala već sada najavljuje jedno od najjačih festivalskih ljeta dosad, a među prvim potvrđenim imenima nalaze se Vojko V, Baks, Bore Balboa, Luzeri, Krešo Bengalka i Shtosmo. Organizatori poručuju kako je riječ tek o početku lineupa te da uskoro stižu nova imena.

Tijekom pet festivalskih dana Bol će ponovno okupiti regionalnu street art i glazbenu scenu kroz spoj murala, graffiti jamova, radionica, battleova, sportskih aktivnosti i večernjih koncerata. Dnevni program održavat će se na Bijeloj kući i okolnim zonama, dok će večernji dio biti smješten u 585 Clubu.

Poseban dio programa ove godine bit će izložba “Soft Letters” umjetnice Antonije Bačić Neee, službene dizajnerice festivala. Izložba donosi drugačiji pogled na lettering i street art estetiku kroz pastelne i fluidne forme inspirirane ljetnim zalascima sunca i mediteranskom atmosferom. Bit će postavljena u galeriji Doma kulture od 22. srpnja.

Festival će biti i domaćin završnice međunarodnog projekta Female Street Art Incubator te dodjele nagrade Female Rising Star Award, koja podržava umjetnice street arta iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Sudionice kroz projekt razvijaju vlastite mural projekte, a pobjednici će biti osigurana financijska podrška i realizacija murala u jednoj od partnerskih zemalja.

Organizatori podsjećaju kako je dnevni program besplatan za sve posjetitelje, dok su ulaznice za večernji dio festivala već dostupne, uz napomenu da iskustva prijašnjih godina pokazuju kako karte planu vrlo brzo.