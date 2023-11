Vojko V komentirao koncerte Aleksandre Prijović u metropoli: "Ona ne psuje, ne radi nikakve probleme, pjeva o ljubavi"

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (28) posljednjih tjedana zaokuplja pozornost brojnih medijskih stupaca, a šokirala je i s pet rasprodanih zagrebačkih Arena. njezini nastupi u ovoj dvorani najavljeni su za 1.,2.,3.,4. i 6. prosinca, a ona je glavna tema u javnosti već neko vrijeme.

Ovaj njezin veliki uspjeh komentirali su brojni kolege, ali i druge osobe iz javnog života.

Mia Dimšić nedavno je u emisiji 'U povjerenju by Neven Ciganović' komentirala je veliki Aleksandrin uspjeh te rekla da je znala tko je Aleksandra. Otkrila je i hoće li ići na koncert.

- Nisam planirala, nisam bila upoznata s pjesama, ali znala sam tko je Aleksandra. Čestitam od srca stvarno - rekla je te dodala da misli da je Prijović jako talentirana. O ovoj temi nedavno se oglasio i Vojko V i to u emisiji 'Kod nas doma', a isječak ovog razgovora objavljen je na službenim profilima Hrvatske radiotelevizije. Vojko je komentirao Aleksandrinu glazbu te otkrio bi li je zabranio.

- Apsolutni demokrat sam. Znači, tkogod hoće slušati što god hoće, neka sluša koliko god puta hoće. Ona ne psuje, ne radi nikakve probleme, pjeva o ljubavi. To nisu pjesme po nekoj mojoj mjeri, neću to nikad slušati. A da bi sad nekome zabranio da to sluša, to nema nikakvog smisla. Samo se radi kontraefekt, radi se reklama dodatna - rekao je.

Inače, Prijović će u Zagrebu nastupiti sklopu turneje 'Od istoka do zapada'. Aleksandra je vlasnica brojnih hitova među kojima i duet sa Sašom Matićem ''Ko si ti'', ''Za nas kasno je'' i drugi. Svoje mjesto u srcima publike pronašle su i pjesme ''Legitimno'', zatim ''Bogata sirotinja'' i ''Klizav pod'' iz 2017. godine.

Zahvaljujući uspjesima koje niže mnogi je smatraju Lepom Brenom nove generacije, a s jednom od najpopularnijih, ali i najbogatijih pjevačica s prostora bivše Jugoslavije povezana je i obiteljski. Naime, Aleksandra je u braku s Breninim posinkom Filipom Živojinovićem s kojim je 2019. godine dobila sina Aleksandra. Filip je sin Brenina supruga, teniske legende Slobodana Bate Živojinovića i njegove prve supruge Zorice Nakić. Ljubav između Filipa i Aleksandre planula je još 2016. godine, a za nju je zaslužna poznata srpska blogerica i influencerica Zorannah, inače Filipova bliska prijateljica, koja je jednom prilikom bila s Aleksandrom u noćnom izlasku kada im se naknadno pridružio i Filip, piše Večernji list. Danas Aleksandra i Filip nisu samo supružnici već i poslovni suradnici s obzirom na to da je Filip glazbeni producent, a stoji i iza tekstova nekih njezinih velikih hitova. Koliko joj znači Filipova podrška Aleksandra je često isticala u intervjuima, a tijekom koncerta u Beogradu mnoge je dirnula emotivnim riječima koje je posvetila suprugu.

– Filipe, tebi želim reći samo jednu stvar, ovo je naša zajednička pobjeda. To svi dobro znaju, ja sam zbog tebe ovdje gdje jesam. Hvala ti, i hvala svima vama. Bilo mi je prelijepo i nezaboravno – kazala je Aleksandra pred punom beogradskom Arenom.

