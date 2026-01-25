Voditeljica legalnog bordela otkrila najneobičniji zahtjev klijenta

Voditeljica jednog od najvećih europskih bordela koji posluje legalno ispričala je najbizarniji zahtjev s kojim se susrela tijekom dugogodišnjeg rada u industriji za odrasle. Catherine De Noire, 31-godišnja doktorandica psihologije, ističe da joj je cilj razbijati predrasude o tom poslu, koji opisuje kao strogo reguliran i profesionalno organiziran.

De Noire ima gotovo deset godina iskustva u industriji te navodi da je kroz godine vidjela gotovo sve, iako lokaciju bordela ne otkriva. Naglašava da je riječ o legalnom poslovanju te dodaje kako njezino osoblje u prosjeku mjesečno zaradi oko 50 tisuća dolara.

U jednom intervjuu izdvojila je zahtjev koji joj se posebno urezao u pamćenje, a koji, kako kaže, uopće ne uključuje klasične seksualne odnose. Riječ je o dugogodišnjem klijentu koji tijekom osmosatnog termina sudjeluje u igri uloga u kojoj preuzima ulogu psa.

Kako navodi, klijent u bordel dolazi pripremljen, sa svim rekvizitima potrebnima za boravak, uključujući zdjelicu za vodu, ogrlicu i pseći ležaj. Tijekom cijelog termina ponaša se u skladu s ulogom, dok seksualna radnica s njim komunicira kroz jednostavne naredbe.

Zanimljivo je i to da radnica tijekom tog vremena može primati druge klijente, dok se on nalazi u istoj prostoriji, uz stroga pravila i pristanak svih uključenih. Nakon završetka termina, klijent se, kako navodi De Noire, vraća svom uobičajenom životu.

Iako bi mnogima ovakav zahtjev mogao djelovati neobično, voditeljica bordela ističe da joj takve situacije ne predstavljaju problem te da upravo raznolikost i kreativnost klijenata vidi kao jedan od razloga zbog kojih voli svoj posao.