Vodeći hrvatski izvoznici okupili se na 22. HBOR-ovoj izvoznoj konferenciji u Splitu

Riječ je o tradicionalnom okupljanju vodećih predstavnika hrvatskog gospodarstva i izvoznika na kojem se raspravlja o ključnim gospodarskim trendovima i strateškim izazovima, kao i o načinima i mogućnostima za konkurentniji nastup hrvatskih poduzetnika na globalnim tržištima. Na skupu su sudjelovali i ministar turizma i sporta Tonči Glavina te gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta.

U sklopu ovogodišnje konferencije poseban je naglasak stavljen na zahtjeve koje članstvo u OECD-u donosi hrvatskim izvoznicima, posebno u području transparentnosti, održivosti i prilagodbe međunarodnim standardima, kao i na utjecaj klimatskih promjena i tehnološke transformacije na globalnu trgovinu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„U prvih devet mjeseci ove godine HBOR je odobrio više od 900 milijuna eura novih kredita, što predstavlja povećanje od 53 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Investicijski krediti zadržali su visok udio od 77 posto u ukupnim plasmanima, što potvrđuje nastavak snažnih investicijskih aktivnosti poduzetnika. Gotovo 50 posto kreditne aktivnosti bilo je usmjereno izvoznicima, a kroz instrumente osiguranja izvoza osigurano je 427 milijuna eura izvoznih poslova. Uključujući i kratkoročno osiguranje koje provodi Hrvatsko kreditno osiguranje (HKO), ukupna vrijednost osiguranog izvoza iznosi oko jedne milijarde eura. Ostvareni rezultati potvrđuju važnu ulogu HBOR-a u financiranju investicija i izvoza te njegov doprinos jačanju otpornosti i konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva“, tom je prilikom istaknuo predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina, u svom govoru podsjetio je na financijski instrument Krediti za održivi turizam koji provodi HBOR. Riječ je o programu koji poduzetnicima omogućuje povrat dijela glavnice do 50 posto, čime se potiču ulaganja u projekte održivog i energetski učinkovitog turizma.

U okviru programa konferencije Zoran Vakula održao je predavanje o vremenu i klimi, u kojem je govorio o povezanosti klimatskih promjena i gospodarskih trendova te njihovom utjecaju na planiranje i donošenje poslovnih odluka.

Ovogodišnja konferencija još je jednom potvrdila važnu ulogu HBOR-a kao pokretača gospodarstva i podrške hrvatskim izvoznicima, naglašavajući pritom spremnost da odgovori na nove izazove u sve dinamičnijem globalnom okruženju.