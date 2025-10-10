Vodeći hrvatski izvoznici okupili se na 22. HBOR-ovoj izvoznoj konferenciji u Splitu

Riječ je o tradicionalnom okupljanju vodećih predstavnika hrvatskog gospodarstva i izvoznika na kojem se raspravlja o ključnim gospodarskim trendovima i strateškim izazovima, kao i o načinima i mogućnostima za konkurentniji nastup hrvatskih poduzetnika na globalnim tržištima. Na skupu su sudjelovali i ministar turizma i sporta Tonči Glavina te gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta.
U sklopu ovogodišnje konferencije poseban je naglasak stavljen na zahtjeve koje članstvo u OECD-u donosi hrvatskim izvoznicima, posebno u području transparentnosti, održivosti i prilagodbe međunarodnim standardima, kao i na utjecaj klimatskih promjena i tehnološke transformacije na globalnu trgovinu.
„U prvih devet mjeseci ove godine HBOR je odobrio više od 900 milijuna eura novih kredita, što predstavlja povećanje od 53 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Investicijski krediti zadržali su visok udio od 77 posto u ukupnim plasmanima, što potvrđuje nastavak snažnih investicijskih aktivnosti poduzetnika. Gotovo 50 posto kreditne aktivnosti bilo je usmjereno izvoznicima, a kroz instrumente osiguranja izvoza osigurano je 427 milijuna eura izvoznih poslova. Uključujući i kratkoročno osiguranje koje provodi Hrvatsko kreditno osiguranje (HKO), ukupna vrijednost osiguranog izvoza iznosi oko jedne milijarde eura. Ostvareni rezultati potvrđuju važnu ulogu HBOR-a u financiranju investicija i izvoza te njegov doprinos jačanju otpornosti i konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva“, tom je prilikom istaknuo predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina, u svom govoru podsjetio je na financijski instrument Krediti za održivi turizam koji provodi HBOR. Riječ je o programu koji poduzetnicima omogućuje povrat dijela glavnice do 50 posto, čime se potiču ulaganja u projekte održivog i energetski učinkovitog turizma.
U okviru programa konferencije Zoran Vakula održao je predavanje o vremenu i klimi, u kojem je govorio o povezanosti klimatskih promjena i gospodarskih trendova te njihovom utjecaju na planiranje i donošenje poslovnih odluka.
Ovogodišnja konferencija još je jednom potvrdila važnu ulogu HBOR-a kao pokretača gospodarstva i podrške hrvatskim izvoznicima, naglašavajući pritom spremnost da odgovori na nove izazove u sve dinamičnijem globalnom okruženju.