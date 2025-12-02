Voda ponovno sigurna za piće, ukida se preporuka o prokuhavanju

Vodovod i kanalizacija Split obavještava potrošače kako najnoviji rezultati svih obrađenih uzoraka pokazuju da je parametar mutnoće ponovno unutar propisanih vrijednosti. Zbog toga se ukida ranija preporuka o prokuhavanju vode namijenjene osjetljivoj skupini stanovništva.

Iz VIK-a poručuju kako se stanje vodoopskrbnog sustava i dalje kontinuirano nadzire te da će o eventualnim promjenama građani biti pravovremeno informirani putem službenih medija i njihove internetske stranice.