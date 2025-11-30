Close Menu

Voda i dalje nije za piće, donosimo raspored cisterni

Opskrbite se vodom

Vodovod i kanalizacija Split obavještavaju potrošače da rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže, koja se napaja iz izvorišta Jadro, pokazuju da je parametar zamućenja i dalje povišen u odnosu na propisane vrijednosti.

Analize svih obrađenih uzoraka pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

O rezultatima Laboratorija za pitke vode Vodovod i kanalizacija Split, obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo čiji stručnjaci preporučuju koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Alternativna opskrba vodom za piće, za preporučenu skupinu stanovništva organizira se putem autocisterni i vodospremnika.

Raspored cisterni za dostavu vode za piće 30. studenog

Područje Split - Podstrana

Cisterna 1 - obilazak po gradu Splitu

  • GK Plokite/ parking kod T-COM-a/ 10:45 - 11:15
  • GK Pujanke / kod trgovačkog centra i crkve, Tijardovićeva 10 11:30 - 12:00
  • GK Visoka / ispod crkve Presvetog Srca Isusova 12:15 - 12:45
  • GK Split 3 / ispod nadvožnjaka u Ulici Matice hrvatske 13:00 - 13:30
  • GK Lučac – Manuš/ kod OŠ Lučac 13:45 - 14:15
  • GK Bačvice / kod OŠ Pojišan 14:30 - 15:00
  • GK Blatine Škrape / ispred crkve Gospe Fatimske 15:15 - 15:45
  • GK Lokve/ ispred ambulante 16:00 – 16:30
  • GK Sućidar / glavni ulaz vrtić/ 16:45 - 17:15

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

  • GK Ravne njive / kod Kauflanda 10:45 - 11:15
  • GK Neslanovac / kod caffe bar Stop, Mostarska ulica 11:30 - 12:00
  • GK Brda / kod Pazara 12:15 - 12:45
  • GK Trstenik / parking pored crkve 13:00 - 13:30
  • GK Mertojak / kod rotora prema Žnjanu (ex Policija) 13:45 - 14:15
  • GK Žnjan / ispred zgrade Blizanaca 14:30 – 15:00
  • GK Kman – Kocunar/kod vrtića 15:15 - 16:15

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

  • Pazdigrad /parking Plodine 10:45 - 11:15
  • Stobreč / centar-autobusna stanica 11:30 - 12:00
  • Podstrana / Petričevo kod Konzuma 12:15 - 12:45
  • Podstrana / Gospe u siti, kod škole 13:00 - 13:30
  • GK Šine / kod ambulante 13:45 - 14:15
  • GK Kamen / Kod parka, preko puta crkve SV. Mihovil 14:30 - 15:00
  • GK Sirobuja / ispred zgrade GK-a 15:15 - 15:45
  • GK Mejaši / kod OŠ Mejaši 16:00 – 16:30

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

  • GK Grad/Dobri /Gundulićeva / između Suda i ex Standa 10:45 - 11:15
  • GK Varoš / kod OŠ Marjan 11:30 - 12:00
  • GK Spinut / cafe bar Vertigo 12:15 - 12:45
  • GK Meje / kod Ribole ugibalište za dostavna vozila, Put Meja 13:00 - 13:30
  • GK Lovret (Lora) /autobusno ugibalište u Zrinsko Frankopanskoj 13:45 - 14:15
  • na križanju s Hrvatske mornarice, prema Lori
  • Gripe – Bol / kod Radio Splita 14:30 - 15:00

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Solin – Klis

  • Vranjic / ispred trgovine Studenac 10:45 - 11:15
  • Solin / centar, ispred pošte 11:30 - 12:00
  • SV. Kajo / Don Frane Bulića / kod Konzuma 12:15 - 12:45
  • Gornja Rupotina / A. Starčevića / parking kod Kapelice 13:00 - 13:30
  • Klis Megdan / ispred zgrade Općine 13:45 - 14:15
  • Klis Kosa / kod dućana Toni 14:30 – 15:00
  • Mravince / kod igrališta (kod parka) 15:15 – 15:45

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Kaštela

  • Kaštel Sućurac / autobusna stanica 13:30 - 14:00
  • Kaštel Gomilica / autobusna stanica ispod crkve 14:05 - 14:30
  • Kaštela Kambelovac / ispod Ribole 14:35 - 15:00
  • Kaštel Lukšić / autobusna stanica ispod škole 15:05 - 15:30
  • Kaštel Stari / autobusna stanica iznad vatrogasaca 15:35 - 16:00
  • Kaštel Novi / autobusna stanica 16:05 - 16:30
  • Kaštela Štafilić / autobusna stanica 16:35 – 17:00

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Trogir – Seget

  • Seget / kod Općine 15:30 – 16:00
  • Trogir / Stari grad kod kamenog mosta - kafić "Korado" 16:15 - 16:45
  • Okrug Gornji / kod crkve Uzvišenje SV. Križa 17:00 – 17:30
  • Slatine, Put Porta – kod dječjeg igrališta 17:45 - 18:15
