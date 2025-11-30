Voda i dalje nije za piće, donosimo raspored cisterni

Vodovod i kanalizacija Split obavještavaju potrošače da rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže, koja se napaja iz izvorišta Jadro, pokazuju da je parametar zamućenja i dalje povišen u odnosu na propisane vrijednosti.
Analize svih obrađenih uzoraka pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.
O rezultatima Laboratorija za pitke vode Vodovod i kanalizacija Split, obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo čiji stručnjaci preporučuju koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.
Alternativna opskrba vodom za piće, za preporučenu skupinu stanovništva organizira se putem autocisterni i vodospremnika.
Raspored cisterni za dostavu vode za piće 30. studenog
Područje Split - Podstrana
Cisterna 1 - obilazak po gradu Splitu
- GK Plokite/ parking kod T-COM-a/ 10:45 - 11:15
- GK Pujanke / kod trgovačkog centra i crkve, Tijardovićeva 10 11:30 - 12:00
- GK Visoka / ispod crkve Presvetog Srca Isusova 12:15 - 12:45
- GK Split 3 / ispod nadvožnjaka u Ulici Matice hrvatske 13:00 - 13:30
- GK Lučac – Manuš/ kod OŠ Lučac 13:45 - 14:15
- GK Bačvice / kod OŠ Pojišan 14:30 - 15:00
- GK Blatine Škrape / ispred crkve Gospe Fatimske 15:15 - 15:45
- GK Lokve/ ispred ambulante 16:00 – 16:30
- GK Sućidar / glavni ulaz vrtić/ 16:45 - 17:15
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode
- GK Ravne njive / kod Kauflanda 10:45 - 11:15
- GK Neslanovac / kod caffe bar Stop, Mostarska ulica 11:30 - 12:00
- GK Brda / kod Pazara 12:15 - 12:45
- GK Trstenik / parking pored crkve 13:00 - 13:30
- GK Mertojak / kod rotora prema Žnjanu (ex Policija) 13:45 - 14:15
- GK Žnjan / ispred zgrade Blizanaca 14:30 – 15:00
- GK Kman – Kocunar/kod vrtića 15:15 - 16:15
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode
- Pazdigrad /parking Plodine 10:45 - 11:15
- Stobreč / centar-autobusna stanica 11:30 - 12:00
- Podstrana / Petričevo kod Konzuma 12:15 - 12:45
- Podstrana / Gospe u siti, kod škole 13:00 - 13:30
- GK Šine / kod ambulante 13:45 - 14:15
- GK Kamen / Kod parka, preko puta crkve SV. Mihovil 14:30 - 15:00
- GK Sirobuja / ispred zgrade GK-a 15:15 - 15:45
- GK Mejaši / kod OŠ Mejaši 16:00 – 16:30
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode
- GK Grad/Dobri /Gundulićeva / između Suda i ex Standa 10:45 - 11:15
- GK Varoš / kod OŠ Marjan 11:30 - 12:00
- GK Spinut / cafe bar Vertigo 12:15 - 12:45
- GK Meje / kod Ribole ugibalište za dostavna vozila, Put Meja 13:00 - 13:30
- GK Lovret (Lora) /autobusno ugibalište u Zrinsko Frankopanskoj 13:45 - 14:15
- na križanju s Hrvatske mornarice, prema Lori
- Gripe – Bol / kod Radio Splita 14:30 - 15:00
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode
Područje Solin – Klis
- Vranjic / ispred trgovine Studenac 10:45 - 11:15
- Solin / centar, ispred pošte 11:30 - 12:00
- SV. Kajo / Don Frane Bulića / kod Konzuma 12:15 - 12:45
- Gornja Rupotina / A. Starčevića / parking kod Kapelice 13:00 - 13:30
- Klis Megdan / ispred zgrade Općine 13:45 - 14:15
- Klis Kosa / kod dućana Toni 14:30 – 15:00
- Mravince / kod igrališta (kod parka) 15:15 – 15:45
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode
Područje Kaštela
- Kaštel Sućurac / autobusna stanica 13:30 - 14:00
- Kaštel Gomilica / autobusna stanica ispod crkve 14:05 - 14:30
- Kaštela Kambelovac / ispod Ribole 14:35 - 15:00
- Kaštel Lukšić / autobusna stanica ispod škole 15:05 - 15:30
- Kaštel Stari / autobusna stanica iznad vatrogasaca 15:35 - 16:00
- Kaštel Novi / autobusna stanica 16:05 - 16:30
- Kaštela Štafilić / autobusna stanica 16:35 – 17:00
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode
Područje Trogir – Seget
- Seget / kod Općine 15:30 – 16:00
- Trogir / Stari grad kod kamenog mosta - kafić "Korado" 16:15 - 16:45
- Okrug Gornji / kod crkve Uzvišenje SV. Križa 17:00 – 17:30
- Slatine, Put Porta – kod dječjeg igrališta 17:45 - 18:15