Voćaru ukrali 6 tona krušaka, on jutros ostatak podijelio besplatno

Voćar Matija Kovačić iz srijemskog mjesta Bokšić odlučio je vlastitu nesreću iskoristiti kako bi obradovao Vinkovčane. U svom voćnjaku od 5 hektara uzgaja kruške, no ove mu je godine netko ukrao 5-6 tona, vrijednosti nekoliko tisuća eura. Budući da je i hladnjača u kojoj ih je držao prodana, odlučio je ostatak, otprilike tri tone krušaka, podijeliti Vinkovčanima, prenosi Danas.hr.

"Problem je kod trgovačkih lanaca taj da uvijek traže te neke perfekcije, ove nisu perfektne po njihovim standardima. Međutim, to je odlična konzumna kruška, neka ljudi uživaju, to mi je bit. Uzet će za kompot, uzet će za pojesti, jako je ugodna oku i jako ugodna i za jesti, odlična sorta", rekao je Matija.

"U voćnjaku morate biti stalno"

Obitelj Kovačić vjeruje da se dobro dobrim vraća i da se sve događa s razlogom. Iako u svom voćnjaku provode puno vremena održavajući ga, odlučili su na ovaj događaj gledati kao na priliku da još nekoga razvesele plodovima rada svojih ruku.

"Stvarno morate biti u voćnjaku stalno, morate od najmanje sitnice do ne znam, najvećih stvari, paziti, od bolesti, štetnika", rekao je Matija, a njegova je supruga Kristina dodala: "Nije to samo - evo kruška se sad pojavila i to je to. Bilo je tu puno stvari koje su prethodile tome da bi mi do ovoga došli."

Vinkovčani oduševljeni ovim potezom

Kristina je dodala da misli kako ima ljudi koji si kruške ne mogu priuštiti te da im je draže podijeliti ih nego ići u borbu s vremenom i tržištem kako bi nešto zaradili od dijela koji im nije ukraden. "Pretpostavljam da zbilja ima ljudi koji si ne mogu priuštiti uopće ni kilu krušaka u trgovini pa evo, ako će to možda na jedan dan usrećiti neku bakicu, djeda, zašto ne", rekla je.

Da su zbilja razveselili ljude, svjedoče i komentari Vinkovčana. "To je dobro djelo, neki ljudi su možda i željni toga voća, a to je vrlo zdravo i slažem se s tim", "To je prekrasno, takvih ljudi treba više danas, svaka čast", "To je pravi čovjek, stvarno, malo je takvih koji mogu nešto takvo da učine", rekli su prolaznici u Vinkovcima RTL-u.