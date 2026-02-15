Vlatka Pokos o Thompsonovom koncertu: "Horda maloumnih hercegovačkih jadnika"

Bivša pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos izazvala je pažnju objavom na Instagramu u kojoj je oštro prokomentirala aktualna društveno-politička zbivanja.

Na svom profilu podijelila je status u kojem je, između ostalog, prozvala “hordu maloumnih hercegovačkih jadnika”, spominjući i “palicu rvackog neopoglavnika”, te poručila kako “Hrvatska nije vaša domovina” i da “fašisti u Hrvatskoj nisu dobrodošli”. U objavi je označila i profile predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, premijera Andreja Plenkovića te ministra Ivana Anušića.