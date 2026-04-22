Vlasnici zemljišta u Kaštelima u šoku: Moraju ukloniti tuđi ilegalni deponij

Najveći ilegalni deponij u Kaštelima, a riječ je o 19.000 kubičnih metara otpada koji je gomilan godinama, morat će ukloniti vlasnici zemljišta, naložio je to Grad Kaštela. Vlasnici su u šoku jer je počinitelj, prema rješenju inspekcije DIRH-a - poznat pa traže izlaz iz ove nesvakidašnje situacije, piše HRT.

Ivici Šalovu ovo je zemljište nedavno darovala ujna, a onda šok. On i još desetak suvlasnika moraju zbrinuti 19.000 prostornih metara otpada.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najviše je građevinskoga, sumnja se da ima i azbesta.

- Mislio sam sebe zatrpati u ovu rupu, to mi je najjeftinije, najjednostavniji način. To se radi o desecima tisuća kubika, da ja to moram neškodljivo zbrinuti, znači ne prebaciti negdje, nego ukrcati, odnijeti negdje, platit deponij, naveo je Ivica Šalov, suvlasnik zemljišta.

Ilegalno deponiranje bivši gradski vijećnik Željko Jurlin prijavio je prije tri godine, pa i prije mjesec i pol, i ne može se načuditi nalogu Grada Kaštela.

- Ne može se ovdje teretit ljude, porezne obveznike Republike Hrvatske, temeljno načelo "onečišćivač plaća" je pravilo Europske unije i Hrvatske. Komunalni redar ima pravo teretiti vlasnika čestice ako je počinitelj nepoznat. Međutim, u ovom slučaju počinitelj je poznat, izjavio je Željan Jurlin, ekološki aktivist.

U Gradu kažu kako se kaznom za počinitelja, a riječ je, neslužbeno, o prekršaju, bavi Državni inspektorat, a oni odrađuju svoje.

- Grad postupa prema Zakonu o gospodarenju otpadom prema vlasnicima nekretnina, i mi smo tako i postupili. Išli smo rješenjem prema vlasnicima nekretnina i imaju rok od šest mjeseci da postupe po rješenju, kaže Grgica Benutić, pročelnik UO za komunalno gospodarstvo Grada Kaštela.

Kamere snimaju svaki kamion koji prođe

Godinama se na područje otkud je Cemex vadio kamen dovozio otpad, stotine su prijava poslane na različite adrese. U blizini je i reciklažno dvorište za građevinski otpad, kamere snimaju svaki kamion koji prođe.

- Nemoguće je ovo odlagati bez suradnje institucija i politike. Nemoguće. To je jedan trokut, ističe Jurlin.

- Apsurdna je po meni situacija da je netko vlasnik nekretnine i da se to događa toliki niz godina, a da svatko ignorira da se nešto događa na njegovu vlasništvu, rekao je Benutić.

Ivica Šalov izvukao je deblji kraj, on i njegovi rođaci angažirat će odvjetnika; nada se dogovoru s Gradom jer sanacija bi mogla stajati desetke milijuna eura.