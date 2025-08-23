Vlasnica pizzerije na Jadranu lovila goste koji nisu platili račun: "Takvi se incidenti događaju sve češće"

Vlasnica pizzerije Ai Due Re u talijanskom gradu Civitanova Marche na obali Jadranskog mora, Michela Malatini, pohvaljena je zbog svoje hrabrosti nakon što je uspjela pronaći dvije francuske turisitkinje koje su uživale u obroku, a zatim pobjegle bez plaćanja računa.

Žene su naručile dvije pizze i četiri čaše Aperol spritza, a njihov račun iznosio je 44 eura. Umjesto da plate, polako su ustale i napustile restoran.

Iako su možda mogle proći nekažnjeno, nadzorne kamere i moć društvenih mreža omogućile su Malatini da ih locira. Vlasnica je na Facebooku podijelila snimku CCTV kamere s fotografijom žena, a putem komentara objave ubrzo je otkrila gdje su odsjele – u jednom od gradskih apartmana za odmor.

Odlučna akcija – naplata računa u apartmanu

Sljedećeg jutra, Malatini je otišla do apartmana, pokucala na vrata i probudila turisitkinje, a zatim im uručila račun. "Dvije žene bile su vrlo suradljive i odmah su predale novac bez i najmanjeg prigovora", ispričala je Malatini za Cronache Maceratesi.

"Nije riječ o novcu, ne volimo biti iskorišteni. Nažalost, takvi se incidenti događaju sve češće. S nadzornim kamerama ih možemo pratiti, pa nije lako proći nekažnjeno. Nakon godina iskustva možete naslutiti tko namjerava otići bez plaćanja", dodala je.

Vlasnica je također istaknula težak rad svog osoblja te kako pokušaji gostiju da pobjegnu bez plaćanja predstavljaju "šamar njihovom trudu", piše The Guardian.

Malatini je na Instagramu dobila brojne pohvale za svoju “briljantnost” i “hrabrost”. “Dobro ste napravili!” napisao je jedan od pratitelja.

Problem u porastu u Europi

Ovakvi slučajevi, poznati kao "dine and dash", sve su češći i u drugim europskim zemljama. U srpnju su vlasnici restorana u Velikoj Britaniji istaknuli financijske i psihološke posljedice takvih situacija. U Italiji, najčešće su počinitelji turisti. Primjerice, u Verbaniji u regiji Pijemont, mladi par napustio je restoran bez plaćanja, no morao se vratiti jer je jedan od njih zaboravio mobitel na stolu. Tada je vlasnik restorana pozvao policiju koja ih je dočekala.