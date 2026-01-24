Vlašić: "Dobio sam puno uvreda. Ovo je najgori dan u mojoj karijeri"

Težak dan proveo je Nikola Vlašić. On, naime, nije imao značajan doprinos u napadu, a kao kapetan nosio je veliku odgovornost za poraz. Naravno, zajedno s trenerom Marcom Baronijem, čija se pozicija posljednjih tjedana jako ljulja, a ovaj debakl na jezeru samo je dodatno potaknuo kritičare.

Uvrede igračima Torina

Vlašić je, kao pravi kapetan, preuzeo riječ na konferenciji za novinare nakon utakmice. Ispričao se svim navijačima, potvrdio da momčad i dalje podržava svog trenera i vjeruje u njega te komentirao poruke gostujućih navijača nakon utakmice:

"Dobio sam puno uvreda i sličnih stvari. Obično, kad izgubiš utakmicu na takav način, to je pošteno. Oni putuju u Italiju zbog nas, prate nas, troše svoj novac", započeo je Vlašić, a zatim dodao:

"Imamo puno povjerenja u trenera. Svi smo u ovome zajedno i ovo je teško razdoblje za nas. Moramo gledati naprijed. Klub je donio odluku i u ponedjeljak idemo u karantenu. Na taj ćemo način svi biti zajedno, vidjeti što smo radili pogrešno i pokušati preokrenuti naše igre."

Samokritika

Vlašić se kasnije obratio i kamerama DAZN-a, gdje je ponovio ključne poruke s konferencije. Bio je samokritičan i to je jasno istaknuo, piše Index.

"Mogu reći da je današnja utakmica za mene bila prava sramota jer je to možda najgori dan u mojoj nogometnoj karijeri. Jako mi je žao zbog svih nas, uključujući i navijače. Ispričavam se, nakon prvog poluvremena i rezultata 2:0 imao sam osjećaj da možemo zaprijetiti Comu, budući da smo imali nekoliko prilika. No nakon jedanaesterca smo se raspali i oni su zabili gotovo svaki udarac koji su uputili. To je to. Jako loše, 6:0, negledljivo."