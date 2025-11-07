Vlajčić o prosvjedu Torcide: "Podržavam prosvjed protiv bilo čega što vrijeđa dignitet Domovinskog rata"

Ministar poljoprivrede, ribarstva i šumarstva David Vlajčić tijekom izjava za medije komentirao je događaj koji se u ponedjeljak dogodio u Splitu, kao i najavljeni prosvjed Torcide te smjenu posebnog savjetnika za sport Marka Žaje.

"Svatko tko na neki način želi prosvjedovati, u granicama onoga što je normalno, ima moju podršku. Pogotovo kada se radi o prosvjedu protiv prisvajanja hrvatskog teritorija, prisvajanja hrvatske kulture i baštine, protiv bilo čega što vrijeđa dignitet Domovinskog rata, hrvatskih branitelja. Na tom tragu, uvjeren sam, imaju podršku i Vlade RH i Domovinskog pokreta. Vrlo često možemo takve note čuti od Republike Srbije, srpske pravoslavne crkve. Želim naglasiti da se prosvjedi moraju održavati bez nasilja, i bez poziva na nasilje, i vjerujem da će to tako i biti sutra", rekao je Vlajčić.

"Kao što sam i onoga dana, osuđujem bilo kakvo nasilje. Sve ono oko čega se ne slažemo trebamo razgovarati za stolom, kao što mi kontinuirano razgovaramo s ribarima i nalazimo rješenja", rekao je.

Komentirao je i smjenu Žaje.

"O tome se očitovao predsjednik DP-a Ivan Penava. Svjesno smo na ovim pozicijama, koje smo prihvatili i prihvaćamo i odgovornost biti dio Vlade RH i u kontekstu toga dijeliti jedinstvene stavove. Možemo se u nekim stvarima ne slagati, ali smo savjetnici unutar Vlade RH i tu moramo biti jasni i ići u istom smjeru, kako Vlada RH tako i stranke koja te kandidirala. Predsjednik je imao stav nulte tolerancije prema bilo kakvom nasilju", zaključio je.