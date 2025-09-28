Vlada ulaže osam milijuna eura u izgradnju Sportskog centra u Vučevici: "Naš cilj je jasan"

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova izgradnje i opremanja sportskog centra u Vučevici u svrhu organizacije Europskih sveučilišnih igara (ESI) 2028. godine u Splitu, koja je donesena na sjednici u petak, sutra će u Splitu ministar turizma i sporta Tonči Glavina i župan Blaženko Boban potpisati ugovor između Ministarstva turizma i sporta i Splitsko-dalmatinske županije o sufinanciranju navedenog projekta.

Cijeli projekt Vlada će sufinancirati u ukupnom iznosu od 8 milijuna eura, a projekt mora biti završen do Europskih sveučilišnih igara, kada će biti stavljen na raspolaganje Hrvatskom akademskom sportskom savezu za treninge i natjecanja.

"Sportski centar u Vučevici bit će moderan multifunkcionalni objekt za provedbu sportskih djelatnosti u nogometu i atletici, a nakon Igara ostat će na korištenje svim građanima za provođenje sportskih aktivnosti. Kao što znamo, Europske sveučilišne igre su najveći multisportski događaj akademskog sporta u Europi, a na Igrama u Hrvatskoj sudjelovat će oko pet i pol tisuća natjecatelja s oko 400 sveučilišta iz 40-ak europskih zemalja te je adekvatna sportska infrastruktura nužna kako bismo i ovo događanje, kao zemlja domaćin, organizirali na najvišem nivou", rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, naglasivši kako je ovo ulaganje nastavak pozitivnih iskoraka, koje ova Vlada gotovo svakodnevno čini za sustav sporta.

Podsjetimo, ranije ove godine potpisan je i ugovor sa Sveučilištem u Splitu o izgradnji Sveučilišnog sportskog centra Split, a samo u godinu dana izdvajanja Vlade za sportsku infrastrukturu narasla su s 9 na 25 milijuna eura.

"Naš cilj je jasan – učiniti sport dostupnim svima i osigurati uvjete za međunarodne uspjehe hrvatskih sportaša, a posebno stvarati najbolje moguće uvjete za djecu i mlade. Ovakvi projekti najbolji su primjer kako sport i ulaganja u infrastrukturu pridonose društvu i međunarodnom ugledu Hrvatske kao zemlje sporta, a posebno mi je važno naglasiti da donose trajnu korist djeci i mladima, koji čine bazu hrvatskog sporta i zaslužuju najbolje uvjete za bavljenje sportom", zaključio je ministar Tonči Glavina.