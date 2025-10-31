Vlada Srbije proglasila Dan žalosti zbog tragedije u Novom Sadu

Vlada Srbije proglasila je 1. studenoga 2025. godine Danom žalosti povodom prve godišnjice tragedije na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice život izgubilo 16 građana.

Odlukom su propisana posebna pravila koja će vrijediti tijekom sutrašnjeg dana, priopćeno je iz Vlade, piše nova.rs.

Obveze institucija i medija

Prema Zakonu o obilježavanju dana žalosti, sve državne institucije, tijela lokalne samouprave te javna poduzeća i ustanove dužne su spustiti zastavu Republike Srbije na pola koplja. Zastave moraju biti spuštene od ponoći do ponoći i prikladno osvijetljene noću.

Medijske kuće imaju obvezu prilagoditi svoj program. Radiotelevizijske organizacije moraju emitirati odluku o Danu žalosti te umjesto humorističkih, zabavnih i folklornih emisija emitirati glazbu i sadržaj prikladan danu žalosti. Novinsko-izdavačke kuće koje izdaju dnevne novine dužne su svoje listove tiskati u crnoj boji, navodeći na prvoj stranici odluku o proglašenju Dana žalosti.

Prilagodba kulturnih i sportskih događaja

Muzeji, kazališta, kina i druge ustanove u području kulture obvezni su svoje programe uskladiti s obilježavanjem Dana žalosti. U sportskim dvoranama, na stadionima i igralištima zastave Republike Srbije i sportskih klubova također će biti spuštene na pola koplja.

Prije početka sportskih manifestacija, suci su dužni označiti početak i kraj odavanja počasti minutom šutnje, uz prikladne poruke kojima se odaje počast stradalima.

Zabrana zabavnih sadržaja

Za vrijeme trajanja Dana žalosti zabranjeno je emitiranje narodne i zabavne glazbe, kao i održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mjestima, poručili su iz Vlade. Za nepoštivanje propisanih obveza predviđene su zakonske sankcije.