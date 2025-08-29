Vlada o prijetnji Jergoviću: "Da, premijer i ministar su tu poruku pod okriljem noći napisali"

Nepoznati vandali išarali su fasadu zgrade u kojoj živi književnik, novinar i kolumnist 24sata i Expressa Miljenko Jergović i na njoj ostavili prijeteću poruku.

"Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša Pravila", piše na fasadi.

O svemu se poznati književnik oglasio na Facebooku, gdje je napisao da slučaj neće prijaviti policiji, jer joj, među ostalim, ne vjeruje, nego će svaki put javno objavljivati o incidentima.

"I još nešto: policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita - sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića", napisao je Jergović u statusu na Facebooku.

"Vlada će nastaviti pridonositi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu"

Iz Banskih dvora su za Tportal prokomentirali cijelu situaciju.

"Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića. Što se tiče njegovog ciničnog iznošenja sumnje da su ‘sporne poruke napisali premijer Plenković i ministar Božinović’, ističemo kako je sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine", odgovorili su cinično iz Vlade

"U vezi s takvim navodima kojima se nastoji prikazati da Vlada stvara napetosti u društvu, upućujemo Vas na obraćanje predsjednika Vlade na jutrošnjoj sjednici Vlade u kojem je iznio jasan stav oko događanja u Benkovcu i Šibeniku. Vlada će nastaviti pridonositi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu, a isto se nadamo da će početi činiti i gospodin Jergović", stoji u odgovoru koji je Tportal dobio iz Vlade.