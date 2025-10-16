Vlada donijela važnu odluku: "Treba prevladati osjećaj za realnost"

Na početku sjednice Vlade u svojem uvodnom govoru premijer Andrej Plenković podsjetio je da je dan ranije u Saboru podnio godišnje Izvješće o radu Vlade. "Cijela rasprava bila je zanimljiva. Mi smo kazali ono što radimo, a oporba je nastojala dati svoje kritike - nekad paušalne, a nekad i konkretne", rekao je.

"Zastupnici iz pozicije podržali su izvješće i naglasili najbitnije elemente koji su važni za rad Vlade i ostvarivanje ciljeva iz našeg programa", poručio je Plenković te istaknuo gospodarske trendove koje smatra pozitivnima: "Dobri su gospodarski trendovi, visoka zaposlenost, niska nezaposlenost, kontinuiran gospodarski rast i snažnije međunarodno pozicioniranje Hrvatske".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naglasio je i da je prije početka sjednice još jednom pokazano koliko ova Vlada drži do sporta, naime, uručeno je čak 230 ugovora za programe lokalnog sporta u vrijednost pet milijuna eura. Vlada je povećavala izdvajanje za sport šest puta, istaknuo je Plenković.

Podsjetio je i na obljetnicu HNK u Zagrebu, a najavljena je i druga scena HNK koja će se otvoriti početkom studenoga. Projekt je u cijelosti financirala Vlada, a Plenković je naglasio: "Ovo je dugo planirani i sanjani projekt brojnih djelatnika u kulturi."

"Treba prevladati osjećaj za realnost"

Nakon sastanka pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih i javnih službi održanih u srijedu, Plenković je rekao su očekivanja sindikalnih predstavnika dosta velika, no da treba prevladati osjećaj za realnost ukupne slike proračuna .

Podsjetio je na povećanje plaća u državnim i javnim službama, niza drugih materijalnih prava, kao i rasta osnovice za 48 posto u posljednjih godinu i pol dana te smatra da nakon toga treba "prevladati osjećaj za realnost ukupne slike proračuna".

Vlada je donijela odluku o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga, Svih svetih. S obzirom na to da je zabranjen rad nedjeljom i blagdanima, Vlada donosi posebnu odluku kojom objektima dopušta rad na blagdan, a uglavnom je riječ o prodavačima svijeća i cvijeća u okolici groblja,