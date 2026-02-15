VK Jug oprostio su se od legende hrvatskog vaterpola: "Ljudi koje volimo uvijek odlaze prerano"

Goran Sukno bio je dio jugoslavenske reprezentacije s kojom je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, potom svjetsko zlato na prvenstvu u Madridu 1986., kao i srebro na Europskom prvenstvu 1985. godine.

U 67. godini preminuo je u Dubrovniku nakon duge i teške bolesti.

Goran je inače i otac Sandra Sukna, jednog od najboljih vaterpolista svih vremena i trenera talijanskog Pro Recca.

Dirljiv oproštaj napisali su iz VK Jug:

"Ljudi koje volimo uvijek odlaze prerano, bez obzira na to koliko godina imaju. Jedno je sigurno vrijeme koje smo proveli s njima zauvijek ćemo pamtiti.

S velikom tugom i neizmjernom zahvalnošću javljamo da nas je u nedjelju, 15. veljače 2026., napustio legendarni kapetan Goran Sukno, istinska veličina ne samo dubrovačkog i hrvatskog, nego i svjetskog vaterpola.

Rođen u Cavtatu 6. travnja 1959., Goran je prve vaterpolske zaveslaje napravio upravo ondje, a 1976. godine stigao je u naš klub, gdje je već iste sezone dobio priliku u prvoj momčadi. U vrijeme generacijske smjene koja će obilježiti zlatno razdoblje kluba, postao je simbol discipline, predanosti i sportskog duha te kapetan koji je ostavio neizbrisiv trag među suigračima i navijačima.

Bio je dio naraštaja koji je osamdesetih godina osvojio sve što se moglo osvojiti. Godine 1980. s Jugom je osvojio naslov klupskog prvaka Europe u Kuparima, a vrhunac njegove igračke karijere stigao je na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine, gdje je kao jedan od ključnih igrača predvodio reprezentaciju do zlatne medalje. Dvije godine poslije osvojio je i naslov svjetskog prvaka, potvrdivši svoj status jednog od najvećih vaterpolista svoje generacije.

Nakon igračke karijere gotovo desetljeće je proveo u Italiji, a potom se vratio u Dubrovnik. Od 1994. do 2012. godine bio je direktor kluba, vodeći Jug kroz jedno od najosjetljivijih razdoblja od ratnih godina do stvaranja europskog prvaka 2001. godine. Pod njegovim vodstvom klub je osvojio niz domaćih i europskih trofeja, a on je kroz sve izazove ostao tih, racionalan i odlučan vođa, duboko privržen Jugu.

Vaterpolo je bio njegov život. Iza njega ostaje bogata sportska ostavština te generacije igrača i suradnika koji su rasli uz njegov primjer. Njegovo nasljeđe zauvijek će ostati utkano u povijest kluba i srca svih nas. Dubrovnik i Cavtat izgubili su velikog sportaša i sportskog djelatnika, a mi čovjeka koji je obilježio jedno od naših najsjajnijih razdoblja.

Hvala ti, Gorane, za svaki zaveslaj, svaki trofej i svaku lekciju koja nas je učinila boljima.

Počivaj u miru", poručili su.