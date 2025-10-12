Vječna ljubav na četiri kotača: "Žena me je ostavila, ali Buba me nikad nije iznevjerila"

Crikvenica je ovog vikenda središte ljubitelja klasika na četiri kotača. Drugi "Adriatic Tour", susret oldtimera okupio je neke od najstarijih, ali i najglasnijih automobila iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Najstarijem je 75 godina, najmlađem 30 i prave su automobilske zvijezde.

- Ovo je Mercedes 170 S iz 1950. godine, a proizvodili su se od 1935. do 1955. godine, pojasnio je vlasnik automobila Tone Rudan.

Na cestu izlazi u posebnim prilikama, poput ove danas i susreta oldtimera u Crikvenici.

- Bubo moja vječno živa, u tebi se tajna skriva, prašina te konzervira, kiša pere, sunce suši, buba mi je u srcu i duši.

Toliko je voli da je za nju napisao i pjesmu. Gospodin Vlado i Buba nerazdvojni su od 1975. godine.

- Nisam nikad ni pomislio da ga mijenjam, žena me je ostavila, ali Buba me nikad nije iznevjerila, ustvrdio je vlasnik automobila Vlado Berić za HRT.

Ali za svaki slučaj u automobilu se mora još nešto naći.

- U prtljažniku prosječnog oldtimera su sve moguće tekućine - ulja, antifriz, sve mora biti u rezervi ako curi. Kao i kutija s alatom jer nikad ne znaš što se može raspasti - kolegi su sad trebali imbus ključevi pa eto imaš i njih, pojasnio je vlasnik automobila Domagoj Praljak.

No, bez obzira na sve, imaju ovi automobili i dušu i šarm. Svaki priča neku svoju priču, a ovaj se čuvao čak u predsjedničkoj garaži.

- Ovaj automobil simbol je američkog načina života. Ima osam cilindara, bio je to i automobil sina predsjednika Busha. Dobio ga je za 20. rođendan, a proizveden je 1966. godine, istaknuo je vlasnik automobila Claus.

Povratak šarma i nostalgije na cestu

Pokazali su se publici, ali i krenuli na put dug više od 100 kilometara.

- Ovo je i natjecanje sudionika koji voze prema putnoj knjizi i tu je bitna suradnja vozača i suvozača, imamo i nekoliko ispita točnosti i ovaj cijeli susret se boduje za međunarodni kup Karawanken Classic, kazala je Andrea Weber, organizatorica i predsjednica Oldtimer kluba Stari kotači.

Te vratili šarm i nostalgiju na ceste.