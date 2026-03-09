Višestruki prekršitelj uhvaćen u Splitu!

U subotu, 7. ožujka 2026. godine oko 20:20 sati, policijski službenici u Splitu zaustavili su motocikl kojim je upravljao 43-godišnji vozač. Kontrolom je utvrđeno da je vozio motocikl unatoč rješenju kojim mu je zbog prikupljenih 12 negativnih bodova ukinuta vozačka dozvola.

Ponovno polaganje vozačkog ispita moglo bi pristupiti tek u listopadu 2027. godine.

S obzirom da je riječ o višestrukom prekršitelju prometnih propisa, koji je tijekom 2025. godine dva puta pravomoćno kažnjen odlukama suda, vozač je uhićen i, uz optužni prijedlog, doveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godinu dana.

Međutim, u nedjelju je vozač doveden na sud koji ga je pustio na slobodu, navodeći da ne postoje posebne okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti istovrsni prekršaj.