Višestruki prekršitelj uhvaćen u Splitu na motociklu: Slijedi mu zatvor

U petak, 28. studenog 2025. godine, oko 9.30 sati policijski službenici Postaje prometne policije Split zaustavili su motocikl kojim je upravljao 58-godišnjak, za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom iako mu je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola jer je činjenjem prometnih prekršaja ostvario 15 negativnih bodova.

Policijski službenici su privremeno oduzeli motocikl, uhitili muškarca i uz optužni prijedlog ga odveli na sud. Obzirom da je višestruki ponavljač prometnih prekršaja, predloženo je da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, da mu se trajno oduzme motocikl te izrekne kazna zatvora u trajanju od 45 dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana, nakon čega je predan u zatvor, a odluka o odgovornosti za počinjeni prekršaj uskoro će biti donesena.