Više požara u Splitu: Gorjeli kontejneri, trava i napušteni objekt, intervencije diljem Dalmacije

U protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija – od dojava o mirisu plina i paljevine u stambenim objektima, preko požara smeća i raslinja, pa sve do tehničkih intervencija i vježbi evakuacije.

Na području Splita dan je započeo dojavom o mirisu plina u stubištu zgrade na Pujankama u 11:33 sati. Na teren je izašla Javna vatrogasna postrojba Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca, a izvidom je provjerena sigurnost stanara.

Samo pola sata kasnije, u 13:01 sati, vatrogasci su ponovno intervenirali zbog dojave o mirisu paljevine u zgradi V. gimnazije u Zagrebačkoj ulici. I ova intervencija završila je izvidom i uklanjanjem potencijalne opasnosti.

U poslijepodnevnim satima, u 16:50, zabilježen je požar smeća u Ulici Matice hrvatske, koji je brzo ugašen.

Večernji sati donijeli su povećan broj požara manjih razmjera. U 20:38 zaprimljena je dojava o požaru trave i niskog raslinja u Iločkoj ulici, a u 21:22 sati izbio je požar smeća na krovištu napuštenog objekta na Putu Duilova. U 21:41 sati zapaljeni su plastični kontejneri u Ulici Ruđera Boškovića

Sve intervencije odradila je JVP Split s manjim brojem vatrogasaca i vozila, a požari su brzo lokalizirani.

Osim profesionalnih postrojbi, aktivna su bila i dobrovoljna vatrogasna društva. U Slatinama je u 9:30 sati DVD Slatine održao vježbu evakuacije i gašenja požara u dječjem vrtiću, dok je DVD Split u 15:05 sati sudjelovao u tehničkoj intervenciji ispomoći u Zrinsko–Frankopanskoj ulici.

Požari raslinja i manji incidenti diljem županije

Na širem području Splitsko-dalmatinske županije tijekom dana zabilježeno je više požara otvorenog prostora i manjih tehničkih intervencija. U Klisu je u 9:40 sati izbio požar borove šume koji je zahvatio oko 40 četvornih metara, a na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD Klis s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Nešto kasnije, u 11:24 sati, na području Makarska zabilježena je tehnička intervencija uklanjanja grane stabla, koju su odradili pripadnici JVP Makarska.

U Podgori, predio Šimenice, u 11:28 sati izbio je požar otvorenog prostora koji je zahvatio oko 50 četvornih metara raslinja. U gašenju su sudjelovala tri društva: DVD Podgora s dva vozila i četiri vatrogasca, JVP Makarska s jednim vozilom i dva vatrogasca te DVD Makarska s jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je uspješno lokaliziran i ugašen u 11:54 sati.

U Hvaru je u 12:40 sati planula hrpa kartona i razne plastike, a intervenciju su odradili vatrogasci DVD Hvar s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Jedan od većih požara zabilježen je na Šolti, u Gornjem Selu, gdje se u 13:00 sati požar raslinja i borovine proširio uslijed spaljivanja biljnog otpada. Opožarena površina iznosila je oko 1000 četvornih metara, a na terenu su intervenirali vatrogasci DVD Šolta s tri vozila i sedam vatrogasaca.

U Neoriću je u 13:49 sati zabilježen požar trave i niskog raslinja na površini od oko 150 četvornih metara, a gasili su ga pripadnici DVD Muć s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Posljednja intervencija zabilježena je u naselju Vojnić na sinjskom području, gdje je u 16:53 sati izbio manji požar trave površine oko 10 četvornih metara. Na teren su izašli vatrogasci DVD Trilj s jednim vozilom i dva vatrogasca, a požar je ugašen u kratkom roku.