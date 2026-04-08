Više požara i nesreća u Dalmaciji: Gorjelo u Strožancu, Kaštelima i Vučipolju

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata imali su više intervencija, od požara do prometne nesreće, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Požar u ugostiteljskom objektu

U Strožancu je u 12:12 sati izbio požar u ugostiteljskom objektu. Požar je lokaliziran u 12:45, a potpuno ugašen u 15 sati. Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci JVP Podstrana.

Gorjelo raslinje na više lokacija

U Kaštel Lukšiću u 12:57 sati planuo je požar trave i niskog raslinja koji je zahvatio oko 1000 četvornih metara. Požar je lokaliziran u 14:14, a ugašen u 15:24. U gašenju su sudjelovala tri dobrovoljna vatrogasna društva.

Veći požar izbio je i u Vučipolju, gdje je zbog nepristupačnog terena u pomoć pozvan i kanader. Požar je zahvatio oko pet hektara površine, a ugašen je u večernjim satima.

U Kaštel Štafiliću navečer je izbio požar otvorenog prostora u kojem je izgorjelo oko 200 četvornih metara trave i drače. Požar je brzo stavljen pod kontrolu.

Prometna nesreća u Segetu

U Segetu Donjem u 17:20 sati dogodila se prometna nesreća, na kojoj su intervenirali vatrogasci iz Trogira i Segeta.

Vatrogasci su tijekom dana intervenirali na više lokacija, a svi požari su uspješno ugašeni.