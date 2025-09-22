Više od trećine zastupnika traži priznanje Palestine. Od desničara je potpisao samo jedan zastupnik

Malo više od trećine saborskih zastupnika, njih 56, uputilo je danas pismo premijeru Andreju Plenkoviću sa zahtjevom da Hrvatska što prije prizna Palestinu te da suspendira izvoz oružja Izraelu zbog humanitarne katastrofe u Gazi.

„Zabrinuti smo i zgroženi humanitarnom katastrofom bez presedana koja se odvija u Pojasu Gaze te smatramo da je moralna i politička obveza Republike Hrvatske učiniti sve kako bi se zaustavila daljnja stradanja civila i djece“, stoji u pismu predsjedniku Vlade.

Od premijera traže da „u najskorijem roku pripremi odluku o priznanju države Palestine i uputi je u Hrvatski sabor“, kao i da Vlada suspendira „sve postojeće dozvole za izvoz oružja Izraelu, ukoliko takve postoje, te izda zabranu novih dozvola za transfer oružja preko teritorija RH“.

Pismo su potpisali svi zastupnici SDP-a (36), Možemo! (10) i IDS-a (2), a podršku su dale i zastupnice SDSS-a Dragana Jeckov i Anja Šimpraga, te Anka Mrak Taritaš (GLAS), Dalija Orešković (DOSIP) i Marijana Puljak (Centar).

Među potpisnicima su i Krešimir Beljak (HSS), Dubravko Bilić (Nezavisna platforma Sjever) te Miro Bulj (Most) – jedini predstavnik desnog dijela sabornice. Podsjetimo, klub Možemo! već je sredinom rujna najavio da će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zaključka o priznanju Palestine