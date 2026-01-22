Više od milijun navijača pratilo je utakmicu Hrvatska-Švedska, a već sutra naši rukometaši suočit će se s reprezentacijom Islanda

Jučerašnju utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Šveđana pratilo je, prema podacima AGB Nielsena, više od milijun navijača! Hrvatski rukometaši sutra se u 15.30 susreću s Islanđanima, a utakmici će naravno prethoditi nova epizoda emisije 'Vrijeme je za rukomet' od 14.45.

Rukometna euforija raste svakom novom odigranom utakmicom, a tome svjedoči i podatak da je, prema podacima AGB Nielsena, susret Hrvatske i Švedske na RTL-u pratilo više od milijun gledatelja! Emisija 'Vrijeme je za rukomet' koja je prethodila utakmici bila je najgledanija televizijska emisija u svom terminu emitiranja, s udjelom gledanosti od 25 % u ciljnoj skupini osoba od 18 do 59 godina.

Sutra Hrvatsku očekuje susret s islandskom reprezentacijom. Nakon poraza protiv domaćina Švedske hrvatski rukometaši plasirali su se u drugi krug kao drugi u skupini. U prvom krugu reprezentacija Islanda stopostotnim učinkom prebacila je dva boda u drugu fazu prvenstva. Siguran protiv Poljske i Italije te trijumfom protiv Mađarske u dramatičnoj završnici Island se našao u poziciji da mirno dočekuje Hrvatsku.

Posljednji susret Hrvatske protiv Islanda prošle godine na Svjetskom prvenstvu, također u drugoj fazi prvenstva koje se odigravalo u Areni Zagreb, završilo je pobjedom hrvatske momčadi. Ipak, na prošlom Euru 2024. iznenadili su nas i pobijedili u tijesnoj utakmici tako da treba biti na oprezu protiv Islanđana i nadati se da igrači poput Gísla Kristjánssona, Ómara Inga Magnússona i vratara Viktora Hallgrímssona neće imati svoj dan, to jest, da će naši igrači čvrstom obranom i ubitačnim napadima utišati njihove ambicije. Island se do sada može pohvaliti jednom medaljom, brončanom s Eura 2010. Utakmicu gledatelji mogu pratiti od 15.30 na RTL-u, a susretu će prethoditi emisija 'Vrijeme je za rukomet' od 14.45.

Danas gledatelji mogu uživati u dvije utakmice na kanalu RTL 2, susretu Španjolske i Norveške od 17.55 te Francuske i Danske od 20.25. U drugoj fazi prvenstva drugoplasirana reprezentacija skupine A, Španjolska, susreće se s drugoplasiranom momčadi skupine C, Norveškom. Španjolska je u prvom krugu poražena jedino od Njemačke, koja je sigurno prošla prvi krug. S druge strane, Norveška je ubilježila dvije pobijede protiv Češke i Ukrajine, no protiv snažne, čvrste i efikasne Francuske nije mogla ništa. Obje momčadi tako glavni krug započinju bez bodova. Francuska je pobjednica svoje skupine, dok se Danska 'poskliznula' u utorak protiv Portugala te ostaje vidjeti hoće li se taj poraz odraziti na samopouzdanje ekipe. U drugi krug Francuska je ponijela dva boda, a Danska niti jedan.

Susret Hrvatske s Islandom na rasporedu je sutra na RTL-u od 15.30 sati, a prethodit će mu nova epizoda emisije 'Vrijeme je za rukomet' od 14.45!