Više od 5000 ljudi prosvjedovalo u Zagrebu protiv gradnje megapogona u Sisačko-moslavačkoj županiji

U Zagrebu je održan građanski, nepolitični prosvjed protiv planirane izgradnje 20 industrijskih megapogona za uzgoj i klanje pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji. Prema procjenama organizatora, okupilo se više od 5000 građana iz cijele Hrvatske.

Prosvjed su organizirale udruge Prijatelji životinja i Zelena akcija te građanske inicijative „Sunjani ne žele biti smuljani” i „Siščani ne žele biti Smetlišćani”. Uoči okupljanja ministru poljoprivrede Davidu Vlajčiću predali su šest zahtjeva namijenjenih premijeru Andreju Plenkoviću, među kojima i prijedlog donošenja nacionalne odluke kojom bi se ovakvi projekti klasificirali kao neprihvatljivi.

“Ovo nije lokalno pitanje”

Organizatori su istaknuli da se ne radi o lokalnom problemu, nego o presedanu koji bi mogao odrediti smjer razvoja Hrvatske. Poručili su kako država mora odlučiti hoće li dopustiti projekte za koje tvrde da nose visoke ekološke rizike ili će ih odbiti u interesu zaštite ljudi i prirode.

Prosvjednici su nosili transparente s porukama: „Ne želimo da Sisačko-moslavačka županija postane industrijski Mordor”, „Zagađeni zrak ne poznaje granice”, „Europa je već odbila, zašto mi pristajemo?” i „Lonjsko polje vam to neće oprostiti!”.

Predsjednica Zelene akcije Dora Sivka istaknula je da su javne rasprave o projektima formalne prirode.

„Javne rasprave o ovim projektima služe samo da bi zadovoljile formu jer se na pitanja i primjedbe lokalnog stanovništva i javnosti ne daju konkretni odgovori. Stoga se oni s pravom bune u velikom broju. Osim toga, podršku ovom prosvjedu dosad je dalo više od 150 udruga i građanskih inicijativa iz Hrvatske i veliki broj međunarodnih organizacija”, kazala je Sivka.

Organizatori navode i da, prema anketama, 80 posto ispitanika ne podržava izgradnju megapostrojenja. Podršku prosvjedu dale su i brojne javne osobe, među kojima su Severina, Darko Rundek i drugi, dok je humanitarka i aktivistica Heather Mills u pismu podrške upozorila na negativna iskustva sličnih projekata u drugim sredinama.

Upozorenja na ekološke posljedice

Damir Rossini iz Sunje upozorio je na potencijalne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi:

„Ovdje govorimo o megafarmama kakve rijetko postoje u toj veličini, a tamo gdje ih ima devastiraju cijelo područje – kroz hipernitraciju okoliša, zagađenje podzemnih voda, zraka i tla te zdravstvene probleme ljudi u široj okolici. Zahvat o kojemu govorimo nema rješenje za zbrinjavanje desetaka tona gnoja, tisuća kubika otpadnih voda ni enormnih količina štetnih plinova i prašine koje bi ti kompleksi danonoćno ispuštali u zrak i time ugrozili kvalitetu života lokalnih zajednica i poljoprivrednika.”

Sven Dorotić iz građanske inicijative „Lekenik” poručio je da se projekti, kako tvrdi, administrativno „cjepkaju” kako bi lakše prošli zakonske procedure te zatražio izradu strateške procjene utjecaja na okoliš.

Pitanje dobrobiti životinja

Predstavnici udruge Prijatelji životinja upozorili su i na etičku dimenziju intenzivnog uzgoja. Luka Oman izjavio je:

„Patnja životinja u takvom intenzivnom uzgoju golema je i stalna, činjenice oko toga su jezive. Stravične uvjete masovnog držanja prati i šopanje smjesama i kemikalijama kako bi pilići nenormalno brzo nabujali te iscrpljeni i bolesni završili na neprekidnoj klaoničkoj traci. Kapaciteti svakog pogona nadilaze granice koje lokacije mogu podnijeti, a zajedno predstavljaju kataklizmu koja bi se godinama nepovratno povećavala.”

Organizatori su najavili novi prosvjed 25. travnja 2026. u Sisku te pozvali građane na potpisivanje peticije protiv planiranih projekata.