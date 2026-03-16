Više od 3.500 učenika educirano kroz Digitalnu Dalmaciju: Nova računala stigla u imotsku školu za razvoj programiranja i umjetne inteligencije

Splitsko-dalmatinska županija i Digitalna Dalmacija kroz program EDIT CodeSchool razvijaju digitalne vještine mladih u cijeloj županiji. Time potiču razvoj lokalnih sredina i ostanak stanovništva ulaganjem u infrastrukturu i opremu, ali i osiguravanjem edukacije koja mladima otvara mogućnosti zapošljavanja ili pokretanja vlastitog posla.

Upravo takav primjer dolazi iz Imotskog, gdje je Osnovna škola Stjepana Radića dobila 15 novih računala ukupne vrijednosti više od 15.000 eura. Nova oprema omogućit će kvalitetniju provedbu nastave informatike te edukacija iz programiranja u sklopu programa EDIT CodeSchool.

Ulaganje u znanje i ostanak mladih

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban istaknuo je kako je ulaganje u obrazovanje i digitalne vještine jedan od ključnih prioriteta.

„Splitsko-dalmatinska županija kao osnivač kontinuirano ulaže u izgradnju i održavanje škola, ali jednako tako ulažemo i u napredne edukacije koje našu djecu pripremaju za zanimanja budućnosti. Kroz Digitalnu Dalmaciju i program EDIT CodeSchool učenici uče programiranje, umjetnu inteligenciju i nove tehnologije, a naš je cilj da imaju jednake uvjete za učenje bez obzira na to žive li u Splitu ili u manjim sredinama poput Imotskog“, rekao je župan Boban.

Sedma donacija računalne opreme školama

Donacija u Imotskom ujedno je sedma donacija računalne opreme školama koje provode napredni program EDIT CodeSchool. Do sada je na taj način opremljeno šest osnovnih i srednjih škola, a ukupna vrijednost donirane opreme iznosi gotovo 100.000 eura.

Voditelj projekta Digitalna Dalmacija Damir Brčić istaknuo je kako je važno osigurati i edukaciju i potrebne uvjete za njezinu provedbu.

„EDIT CodeSchool jedan je cjelovit sustav razvoja digitalnih vještina. Učenici ovdje uče izradu web-stranica, aplikacija, osnove umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti. Kako bi takva nastava bila kvalitetna, važno je da škole imaju i odgovarajuću opremu. Zato kroz Digitalnu Dalmaciju kontinuirano obilazimo škole i osiguravamo računala i infrastrukturu potrebnu za ovakve programe“, rekao je voditelj Brčić.

Dodao je kako je program kroz godine postao jedan od najvećih edukacijskih projekata u Hrvatskoj.

„U devet godina provedbe programa EDIT CodeSchool kroz edukacije je prošlo više od 3500 učenika, a svake godine uključujemo oko 400 novih polaznika u više od 30 škola u devet gradova i općina diljem županije. To je danas najveća besplatna škola primijenjenog programiranja za učenike u Hrvatskoj“, naglasio je voditelj Brčić.

Podrška školama i nastavnicima

Ravnatelj OŠ Stjepana Radića Marko Mendes zahvalio je Splitsko-dalmatinskoj županiji na donaciji koja će značajno unaprijediti uvjete rada.

Gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat također je naglasio važnost ovakvih ulaganja za razvoj lokalne zajednice te istaknuo kako učenici u Imotskom imaju jednake prilike kao i učenici u većim gradovima.

EDIT nastavnik Zoran Gabelica istaknuo je kako će nova oprema znatno olakšati rad učenicima i nastavnicima.

„Programiranje zahtijeva kvalitetna računala kako bi učenici mogli raditi projekte, razvijati web-stranice i aplikacije te učiti nove tehnologije. Ova donacija za nas znači stabilnije i kvalitetnije uvjete rada te će sigurno dodatno motivirati učenike da se uključe u program“, rekao je Gabelica.

Svoje zadovoljstvo nisu skrivali ni učenici.

„Programiranje nam je jako zanimljivo i puno učimo kroz ovaj program. S novim računalima bit će nam puno lakše raditi projekte i razvijati aplikacije. Mislim da nam ovo može puno pomoći ako se jednog dana odlučimo baviti programiranjem“, rekao je jedan od učenika.

Edukacije za sve generacije

Imotski je ujedno i jedna od lokacija na kojoj se provodi edukacija za građane treće dobi kroz županijski program e-Umirovljenik. Trenutačno je u tijeku drugi ciklus edukacije, a do sada je više od 40 građana prošlo ovu edukaciju u kojoj uče koristiti digitalne tehnologije i online usluge.

Na taj se način u Imotskom simbolično spajaju edukacije za najmlađe i najstarije generacije, čime Splitsko-dalmatinska županija kroz Digitalnu Dalmaciju nastavlja podizati digitalnu pismenost i kvalitetu života građana, posebno u udaljenijim dijelovima županije.