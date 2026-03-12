Više od 250 vozača i prijevoznika potpisalo otvoreno pismo: "Dosta je lažnog sjaja aplikacija – hrvatski vozač snosi trošak, a novac odlazi izvan zemlje"

Skupina taksi vozača, prijevoznika i obrtnika okupljenih oko inicijative Croatia Welcome, koja je trenutačno u procesu osnivanja kao udruga, uputila je javnosti, medijima i državnim institucijama otvoreno pismo u kojem upozoravaju na stanje na hrvatskom taxi tržištu i položaj domaćih vozača.

Kako navode, inicijativa je u samo nekoliko dana okupila više od 250 potpisnika i početnih članova, što, ističu, pokazuje razinu nezadovoljstva među vozačima koji godinama rade u sektoru.

“U samo tri dana od objave inicijative okupili smo više od 250 potpisnika i startnih članova. To nije broj iz znatiželje. To je broj iz očaja. To je broj ljudi koji su umorni, iscrpljeni i poniženi”, navodi se u pismu.

Autori pisma tvrde da domaći vozači snose sve troškove poslovanja – od vozila, goriva i servisa do doprinosa, poreza i fiskalizacije – dok digitalne platforme, prema njihovim riječima, upravljaju tržištem i iznose dobit iz Hrvatske.

“Dosta je prividne zarade. Dosta je lažnog sjaja aplikacija. Dosta je da hrvatski vozač financira tuđi model, tuđu ekspanziju i tuđu dobit, dok istovremeno sam snosi trošak vozila, goriva, servisa, licence, doprinosa, poreza i svakodnevnog rizika na cesti”, poručuju.

Pet zahtjeva za uređenje tržišta

U otvorenom pismu iznose nekoliko konkretnih zahtjeva koji, prema njihovu mišljenju, mogu dovesti do pravednijeg i transparentnijeg tržišta taxi usluga.

Prvi zahtjev odnosi se na uvođenje minimalne i maksimalne cijene taxi prijevoza po regijama, koju bi definirale lokalne i regionalne vlasti. Smatraju da tržišni uvjeti nisu jednaki u svim dijelovima Hrvatske.

“Nije isto voziti u Dubrovniku, Splitu, Zagrebu ili Slavoniji. Nije isti trošak, nije isto tržište, nije ista sezonalnost, nije isti pritisak”, navodi se u pismu.

Drugi zahtjev odnosi se na jasno označavanje taxi vozila posebnim registarskim oznakama, kako bi putnici i nadzorne institucije mogli lakše razlikovati legalne prijevoznike.

Treći zahtjev odnosi se na strožu kontrolu prijavljenog radnog vremena vozača.

“Ako je vozač prijavljen na dva sata, onda neka radi dva sata. Ako je prijavljen na četiri, neka radi četiri. Ne može se više tolerirati model u kojem se ljude formalno prijavljuje minimalno, a od njih se očekuje maksimalan rad”, poručuju.

Platforme moraju poslovati transparentno

Autori pisma pozivaju digitalne platforme koje posluju na hrvatskom tržištu da otvore odgovarajuće pravne strukture u Hrvatskoj i posluju transparentno.

“Ne može hrvatski vozač plaćati i svoje obveze i tuđe obveze. Ne može domaći čovjek biti i radnik, i amortizer, i porezni jastuk, i žrtva tuđeg poslovnog modela”, navode.

Ističu i da njihov cilj nije borba protiv tehnologije niti protiv aplikacija poput Ubera i Bolta.

“Nemamo ništa protiv Ubera, Bolta ni bilo koje druge platforme kao tehnologije. Imamo protiv njihovu moguću nelegalnost, netransparentnost, izbjegavanje pune odgovornosti i model poslovanja u kojem hrvatski vozač ostaje zadnji kad se dijeli zarada, a prvi kad treba snositi trošak”, stoji u pismu.

Najavljuju domaću aplikaciju bez provizije

U pismu navode i da su razvili vlastita digitalna rješenja koja, kako tvrde, omogućuju funkcioniranje taxi sustava bez provizije za vozače.

“Razvili smo i testirali sustave koji rade. Razvili smo aplikacijska i digitalna rješenja za gradove koji žele podržati legalan, transparentan i domaći model taxi poslovanja, bez provizije za vozače”, navode.

Pozivaju gradove i lokalne zajednice da se uključe u projekt i podrže, kako ističu, domaći model prijevoza u kojem novac ostaje u Hrvatskoj.

Poziv državi i medijima

Na kraju pisma pozivaju državne institucije, turistički sektor i Hrvatsku obrtničku komoru da pomognu u uređenju tržišta.

“Ne tražimo protekciju. Tražimo ista pravila za sve. Ne tražimo milostinju. Tražimo pošten odnos prema radu”, poručuju.

Medije pozivaju da ovu temu ne promatraju kao sukob stare i nove ekonomije, nego kao pitanje zakonitosti i ravnopravnosti na tržištu.

“Ovdje nije riječ o nostalgiji niti o otporu tehnologiji. Problem nije tehnologija. Problem je model izvlačenja novca, izbjegavanja pune odgovornosti i uništavanja domaćeg tržišta pod krinkom inovacije”, zaključuju u otvorenom pismu. OTVORENO PISMO JAVNOSTI