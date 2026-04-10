Više od 1000 djece na Danu sporta u Makarskoj

Na terenima Gradskog sportskog centra, u sklopu jubilarnih 30. Sportskih igara mladih, održan je Dan sporta koji je okupio više od 1000 djece iz makarskih osnovnih škola. Tijekom višesatnog programa gradski su sportski tereni bili ispunjeni dječjim smijehom, energijom i natjecateljskim duhom.

Sudionici su se natjecali u atletici, graničaru, malom nogometu u sklopu Coca-Cola Cupa, uličnoj košarci 3x3 u sklopu Sprite Cupa te šahu u okviru Wiener osiguranje turnira, pokazujući pritom talent, upornost i sportski duh.

Program je započeo svečanim otvorenjem, nakon čega su natjecanja održana na više lokacija unutar Gradskog sportskog centra. Poseban naglasak ovog događanja bio je na fair playu, timskom radu i poticanju djece i mladih na aktivan i zdrav način života.

Tom prigodom gradonačelnik Zoran Paunović pozdravio je sve okupljene i proglasio Sportske igre mladih otvorenima, istaknuvši kako je Makarska bila i ostala grad sporta te da Grad kontinuirano povećava ulaganja u sport. Naglasio je kako su upravo sport i aktivan način života važan odgovor na izazove s kojima se danas suočavaju mladi.

Posebnu vrijednost ovogodišnjem Danu sporta dala je i uključenost djece s poteškoćama u razvoju čime je dodatno naglašena važnost uključivosti i jednakih prilika za sve.

Dan sporta u Makarskoj održan je u suradnji Društva za poboljšanje kvalitete življenja „Mucrum“ i Grada Makarske.