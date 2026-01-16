Više nećete morati do Splita na pregled. U Zagoru stiže mobilni ultrazvuk, evo kako će funkcionirati

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije nabavio je mobilni ultrazvučni uređaj koji bi trebao znatno olakšati pristup dijagnostici stanovnicima Dalmatinske zagore. Riječ je o još jednom iskoraku prema dostupnijoj zdravstvenoj skrbi u ruralnim i prometno slabije povezanim područjima županije, gdje odlazak na specijalistički pregled često predstavlja logistički i financijski izazov.

Ova nabava dolazi nedugo nakon što je županijski Dom zdravlja osigurao i mobilnu ambulantu, posebno opremljeno kombi vozilo koje bi s radom trebalo započeti krajem siječnja. Dok će mobilna ambulanta omogućiti osnovne zdravstvene usluge na terenu, mobilni UZV uređaj donosi konkretnu dijagnostičku podršku ondje gdje do sada nije postojala.

Pregledi bliže pacijentima u Zagori

Za brojne stanovnike Zagore odlazak na ultrazvučni pregled značio je putovanje u Split ili veća središta, često javnim prijevozom koji ne prometuje redovito ili uopće ne povezuje manja sela i zaseoke.

„Ovo je prvi mobilni ultrazvuk koji je Dom zdravlja nabavio. Riječ je o prijenosnom uređaju koji ćemo koristiti na lokacijama gdje nemamo radiološku ordinaciju“, pojasnio je ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije dr. Marko Rađa. Dom zdravlja trenutačno ima radiološke ordinacije na 12 lokacija, u Splitu, Solinu, Kaštel Starom, Trogiru, Sinju, Imotskom, Omišu, Vrgorcu, Makarskoj, Supetru, Hvaru i Visu. No izvan tih središta ostaje velik broj stanovnika kojima je ultrazvučna dijagnostika jednako potrebna.

Upravo zato planira se organizacija terenskog rada radiologa u mjestima poput Muća, Vrlike, Otoka, Trilja, Zagvozda, Šestanovca i Lovreća. Ideja je da jednom mjesečno ili jednom u dva mjeseca radiolog, umjesto rada u Splitu, dođe u udaljeniju ordinaciju obiteljske medicine i ondje obavi preglede pacijenata koje je prethodno pripremio liječnik obiteljske medicine.

„Ovo nije zamišljeno kao svakodnevna praksa jer za tim nema ni potrebe. Na tim lokacijama već postoje ordinacije obiteljske medicine, a za ultrazvučni pregled, uz uređaj i radiologa, potreban je i internistički ležaj. Zato će se pregledi obavljati upravo u tim ordinacijama“, istaknuo je dr. Rađa, dodajući kako Dom zdravlja trenutačno raspolaže s desetak radiologa te je u tijeku izrada rasporeda terenskih odlazaka.

Rasterećenje bolničke radiologije i mobilna ambulanta

Osim što će znatno olakšati život pacijentima u ruralnim područjima, mobilni ultrazvuk mogao bi rasteretiti i bolničku radiologiju. Tijekom 2025. godine oko 34 tisuće pacijenata imalo je potrebu za ultrazvučnim pregledom u KBC-u Split, dok je na Radiologiji Firule i Križina u istom razdoblju obavljeno ukupno 38 tisuća UZV pretraga. Dio tih pacijenata dolazi upravo iz udaljenijih dijelova županije, a nova organizacija rada mogla bi smanjiti pritisak na bolnički sustav i skratiti liste čekanja. Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije nastavlja s jačanjem zdravstvene skrbi u ruralnim područjima. Nakon nabave mobilnog ultrazvučnog uređaja, koji će omogućiti dijagnostičke preglede u udaljenim dijelovima županije, uskoro bi s radom trebala započeti i mobilna ambulanta.

Podsjetimo, mobilna ambulanta dio je nacionalnog projekta Ministarstva zdravstva RH, financiranog sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, s ciljem približavanja zdravstvene skrbi stanovnicima prometno izoliranih i slabije naseljenih područja.

Prema riječima ravnatelja Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije dr. Marka Rađe, prvi izlasci mobilne ambulante na teren očekuju se vrlo skoro. Paralelno se izrađuje operativni plan obilazaka, pri čemu se rute kroje prema potrebama stanovništva, uzimajući u obzir broj stanovnika i prometnu povezanost naselja.

U fokusu su područja Dalmatinske zagore, uključujući Kaštelansku zagoru, okolicu Vrlike i Imotsku krajinu, gdje su udaljenosti do najbližih ambulanti velike, a javni prijevoz često nedostatan. Mobilna ambulanta zamišljena je kao rješenje koje će zdravstvenu skrb dovesti bliže pacijentima, umjesto da oni putuju desecima kilometara do liječnika.