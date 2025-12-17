SJAJNA VIJEST Prva ambulanta na kotače stigla u Split. Evo gdje će sve voziti i što to znači za pacijente

Splitsko-dalmatinska županija napravila je važan iskorak prema dostupnijoj zdravstvenoj skrbi u ruralnim i prometno izoliranim područjima. Naime, u županiju je stigla prva mobilna ambulanta, dok se dolazak druge očekuje početkom 2026. godine. Jučer je obavljeno i službeno preuzimanje vozila koje će, nakon završetka administrativnih procedura, krenuti na teren i omogućiti zdravstvene usluge stanovnicima koji do sada do liječnika dolaze s velikim poteškoćama.

Riječ je o projektu koji provodi Ministarstvo zdravstva RH, a financiran je sredstvima Europske unije iz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Na nacionalnoj razini nabavljena su ukupno 33 mobilna zdravstvena vozila za područje Republike Hrvatske, a vrijednost svakog iznosi 161.875 eura. Cilj projekta je jasan, a to je približiti zdravstvenu zaštitu građanima koji žive u udaljenim, slabo naseljenim ili prometno slabije povezanim sredinama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Korak bliže zdravstvenoj skrbi za udaljena područja

Mobilna ambulanta koja je stigla u Split trenutačno se još nalazi u administrativnoj fazi. Kako nam je kazao dr. Marko Rađa, ravnatelj Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, pred zdravstvenim sustavom je niz tehničkih i organizacijskih koraka koje je potrebno odraditi prije nego što ambulanta počne s radom.

„Slijedi registracija vozila, ishođenje minimalnih tehničkih uvjeta za rad mobilne ambulante te definiranje rasporeda njezina djelovanja na terenu. Tek nakon toga možemo govoriti o konkretnom početku pružanja zdravstvenih usluga građanima“, ističe dr. Rađa.

Iako papirologija još traje, prvi izlazak mobilne ambulante na teren planira se vrlo skoro. Prema trenutačnim procjenama, ambulanta bi s radom trebala započeti sredinom siječnja, što znači da bi već početkom godine stanovnici pojedinih dijelova županije mogli dobiti zdravstvenu skrb doslovno pred kućnim pragom.

Paralelno s administrativnim procedurama izrađuje se i operativni plan rada, odnosno raspored obilazaka naselja u kojima će mobilna ambulanta djelovati. Upravo je taj dio posla, kako naglašava ravnatelj Doma zdravlja, jedan od najzahtjevnijih.

Rute se kroje prema potrebama stanovništva

„Najveća križaljka je složiti rutu. Naselja ima puno, a potrebe su različite. Ideja je da mobilna ambulanta u jednom danu obiđe dva naselja, ali pritom moramo pažljivo vagati prioritete“, objašnjava dr. Rađa.

U planu su, među ostalim, područja Kaštelanske zagore poput Ljubitovice, Radošića, Divojevića, Brštanova, Crivca i Neorića, zatim sela u okolici Vrlike, kao i naselja u Imotskoj krajini. Riječ je o područjima u kojima su udaljenosti do najbližih ambulanti velike, a javni prijevoz često nedostatan ili u potpunosti nepostojeći.

„Kriteriji su jasni. Gledamo broj stanovnika, ali i prometnu izoliranost. Neka naselja nemaju adekvatnu povezanost javnim prijevozom, a neka nemaju nikakvu liniju. Upravo su to sredine u kojima je ovakav oblik zdravstvene skrbi najpotrebniji“, kaže dr. Rađa.

Mobilna ambulanta zamišljena je kao odgovor upravo na takve probleme. Umjesto da pacijenti putuju desetke kilometara do najbliže zdravstvene ustanove, liječnik i medicinsko osoblje dolazit će njima.

Važan segment cijelog projekta odnosi se i na ljudske resurse. No, kako kaže dr.Rađa, ni na tom planu ne očekuju se veći problemi. Za rad mobilne ambulante predviđeno je zapošljavanje liječnika, medicinske sestre i vozača, a zahtjev za suglasnost za zapošljavanje već je upućen nadležnim institucijama. Natječaj bi trebao biti raspisan u skorom roku.

Što je s djelatnicima?

„Mlađe generacije zdravstvenih djelatnika već pokazuju interes za ovakav oblik rada. Njima je to dinamičnije nego rad u jednoj ambulanti, gdje su svakodnevno u istom prostoru“, ističe dr. Rađa.

Dodatna okolnost koja trenutačno ide u prilog zapošljavanju jest i činjenica da se projekt pokreće izvan glavne turističke sezone.

„U ovom dijelu godine nema velikih gužvi kao ljeti, kada rade i turističke ambulante, a dio liječnika i medicinskih sestara koristi godišnje odmore. Ljeti je uvijek izazov osigurati dovoljno kadra, dok je sada situacija znatno povoljnija“, dodaje ravnatelj.

Uvođenje mobilnih ambulanti u zdravstveni sustav Splitsko-dalmatinske županije dio je šireg nastojanja da se smanje razlike u dostupnosti zdravstvene skrbi između urbanih i ruralnih područja.

Ako sve administrativne procedure budu završene prema planu, mobilna ambulanta uskoro bi mogla postati ključna karika u sustavu primarne zdravstvene zaštite za stanovnike prometno izoliranih dijelova županije.

Dolazak druge mobilne ambulante, koji se očekuje početkom 2026. godine, dodatno bi ojačao ovu mrežu i omogućio još bolju pokrivenost terena